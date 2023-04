Daftar Bahan Pokok di Sinjai yang Mengalami Kenaikan Harga Jelang Lebaran

TRIBUN-TIMUR.COM - Harga beberapa bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, mengalami kenaikan pada Selasa (12/4/2023), seperti yang dipantau oleh TribunSinjai.Com.

Harga beras ciherang naik menjadi Rp10 ribu per liter dari harga sebelumnya pada pekan pertama April sebesar Rp 9.500 per liter.

Daging ayam potong juga mengalami kenaikan harga dari Rp 32 ribu per kilogram menjadi Rp 33 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga minyak curah tanpa merek berkisar antara Rp 14 ribu per liter hingga Rp 16 ribu per liter.

Harga telur ayam ras bervariasi antara Rp 48 ribu per rak hingga Rp 50 ribu per rak.

Mentega blue band dijual seharga Rp 45 ribu per kaleng, sementara Simas dijual dengan harga antara Rp 24 ribu hingga Rp 26 ribu per bungkus.

Harga terigu cap Kompas bervariasi antara Rp 12.500 per kilogram untuk harga eceran terendah hingga Rp 13. ribu per kilogram untuk harga eceran tertinggi.

Sedangkan, harga sayur kol bervariasi antara Rp 10 ribu per kilogram hingga Rp 15 ribu per kilogram. Harga wortel berkisar antara Rp 8.000 per kilogram hingga Rp 10 ribu per kilogram.

Harga tomat sebesar Rp 10.000 per kilogram dan kentang dijual dengan harga antara Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu per kilogram.

Harga cabai kriting adalah Rp 30 ribu per kilogram, sedangkan cabai besar dijual seharga Rp 20 ribu per kilogram hingga Rp 30 ribu per kilogram.

Meskipun begitu, harga cabai ini telah mengalami penurunan dari harga awal bulan Ramadan yang mencapai Rp 50 ribu per kilogram.

Harga bawang merah berkisar antara Rp 25 ribu per kilogram hingga Rp 35 ribu per kilogram, sedangkan harga bawang putih adalah Rp 30 ribu per kilogram hingga Rp 35 ribu per kilogram.

"Harga di atas masih bisa berubah-ubah hingga memasuki lebaran Idul Fitri. Namun, sampai saat ini harga masih stabil dan masih terjangkau," kata Kepala Dinas Perdagangan Sinjai, Muh Saleh.

Harga kebutuhan pokok dipengaruhi oleh ketersediaan barang dari petani dan permintaan konsumen. (*)