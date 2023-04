Berhasil Membawa Transformasi Perbankan, bank bjb Sabet 8 Penghargaan dari Infobank

TRIBUN-TIMUR.COM - Bank bjb berhasil meraih delapan penghargaan dalam ajang 12th Infobank Digital Brand Recognition 2023.

Penghargaan tersebut diterima oleh Senior Vice President KPR & KKB bank bjb, Triastoto Hardjanto Wibowo dan Deputy Digital Banking bank bjb, Johanes Parulian Tamba, pada Rabu,12 April 2023 di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan tersebut, bank bjb dinilai sebagai salah satu bank terbaik penerima Infobank Digital Brand 2023 atas hasil penilaian masyarakat dan feedback media sosial pada produk-produk dan layanan perbankan berbasis digital yang dimiliki perusahaan.

Oleh karenanya, bank bjb menerima delapan penghargaan atas prestasi dan kinerja perusahaan dalam melakukan berbagai inovasi di era ekonomi digital, salah satunya melalui digitalisasi bisnis perbankan. Adapun kedelapan penghargaan tersebut adalah :

1. The Best Bank Umum Konvensional (KBMI 2 - Modal Inti di Atas Rp6 Triliun s/d Rp15 Triliun) untuk corporate brand,

2. The Best Deposito Bank Umum Konvensional untuk bjb Deposito,

3. The Best Tabungan Bank Umum Konvensional untuk bjb Tandamata,

4. The Best Kartu Kredit Bank Umum Konvensional untuk Kartu ATM bank bjb,

5. The Best KPR Bank Umum Konvensional untuk bjb KPR,

6. The Best Wealth Management Bank Umum Konvensional untuk bjb Prioritas,

7. The Best Internet Banking Bank Umum Konvensional untuk DIGI Net,

8. The Best Mobile Banking Bank Umum Konvensional untuk DIGI by bank bjb,

Atas raihan prestasi tersebut, Direktur Infobank Media Group Kartono Mohamad mengucapkan selamat dan apresiasinya terhadap bank bjb yang dinilai mampu membawa transformasi perbankan di bank bjb.

"Selamat kepada bank bjb yang telah membawa kesuksesan serta transformasi perbankan," ungkap Kartono.

Sementara itu, secara terpisah Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi menghaturkan rasa terima kasihnya atas berbagai penghargaan yang diberikan Infobank kepada bank bjb.

Dia mengatakan, hal tersebut merupakan wujud apresiasi terhadap komitmen perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

"Terima kasih kepada Infobank atas penghargaan yang diberikan kepada bank bjb. Hal ini akan menjadi penyemangat bagi seluruh insan bank bjb untuk terus berinovasi dan memberikan kinerja terbaik dalam melayani nasabah serta masyarakat luas," ungkap Yuddy.(adv\reskyamaliah).