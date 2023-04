Nikmati Liburan Hari Raya Idul Fitri yang Tak Terlupakan dengan Lebaran di HIG Hotels Aja!

TRIBUN-TIMUR.COM - Hari raya Idul Fitri yang merupakan hari kemenangan bagi seluruh umat muslim setelah sebulan penuh berpuasa, menjadi momen yang di tunggu untuk pulang kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga tercinta.

Oleh karenanya, Hotel Indonesia Group (HIG) turut memeriahkan hari raya dalam libur #lebarandiHIGhotels Aja! dengan menghadirkan berbagai penawaran menarik yang bisa dinikmati untuk merayakan kebersamaan bersama keluarga dan orang terkasih.

HIG saat ini telah mengelola 32 hotel milik BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Purwakarta, Sukabumi, Tegal, Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Gresik, Pasuruan, Bali, Denpasar, Lombok, Labuan Bajo, Makassar, Banjarmasin, Medan, Parapat, Sawahlunto, Pekanbaru dan Padang.

Selain itu, HIG juga memberikan beragam penawaran menarik, mulai dari paket menginap libur lebaran, halal bihalal maupun hantaran hari raya yang dibuat khusus untuk dikirimkan ke kolega dan keluarga.

Seperti KHAS di kota Surabaya, menawarkan A Glorious Eid-Al Fitri hanya Rp655.000nett/malamdapat menginap di kamar Deluxe, sudah termasuk sarapan pagi untuk dua orangdanmendapatkan free cookies lebaran selama periode 22-30 April 2023.

Lalu, di Inna Tretes Hotel & Resort yang berada di Prigen Pasuruan juga memberikan paket Lebaran mulai dari

Rp575.000nett/malam menginap di kamar Standard, sudah termasuk sarapan pagi dan makan malam untuk dua orang selama periode 22-23 April 2023.

Lalu, paket halal bihalal KHAS Tegal mulai dari Rp100.000nett/orang dan KHAS Semarang mulai dari Rp110.000nett/orang.

Tak hanya itu, KHAS Makassar menawarkan Stay cation hanya Rp777.444 nett sudah dapat menginap selama tiga hari dua malam, termasuk sarapan pagi untuk dua orang dan free laundry.

Keuntungan lainnya bebas check-in awal dan check-out terlambat untuk periode 22-30 April 2023.

Kemudian, di Merumatta Senggigi Lombok juga menawarkan paket halal bihalal di tepi pantai yang dibanderol dengan harga Rp178.000nett/orang dengan lebih dari 60 varian menu yang menggugah selera untuk periode 21-22 April 2023.

Tak hanya itu, Merumatta juga menawarkan paket mulai dari Rp2.600.000 nett untuk menginap tiga hari dua malam di kamar Superior Garden, yang sudah termasuk sarapan pagi dan makan malam untuk dua orang, selama periode19-26April 2023.

Libur #lebarandiHIGhotels Aja! page 2Grand Inna Kuta di pulau Bali pun tak kalah menariknya, menggelar Lebaran Barbeque Night di Warung Senggol yang menghadirkan penampilan live accoustic, hanya dengan Rp175.000/orangbisa menikmati all you can eat pada 21-22 April 2023.

Lalu KHAS di kota Pekanbaru juga menawarkan spesial halal bihalal all you can eat yang dibanderol mulai dari Rp120.000/oranguntuk perioder 22-30 April 2023.

Promo menarik lainnya, juga diberikan hotel dengan merek Truntum untuk wisatawan dan keluarga yang pulang kampung ke kota Padang Sumatera Barat, dengan menawarkan paket halal bihalal mulai Rp125.000nett/orang untuk periode 21-30 April 2023.

Penawaran ini bisa menjadi pilihan tempat yang pas untuk mengadakan silaturahmi dengan sanak saudara dan reuni bersamateman kecil ketika pulang kampung momen libur lebaran.

Selain itu, paket menginap juga diberikan mulai dari Rp1.150.000nett/malam sudah termasuk sarapan pagi dan makan malam untuk dua orang selama periode 21-30 April 2023.

Beragam penawaran menarik yang ditawarkan seluruh jaringan hotel HIG bisa menjadi pilihan tepat untuk merayakan hari kemenangan dalam kebersamaan bersama keluarga tercinta, dengan libur #lebarandiHIGhotels Aja!

Jadi, tunggu apa lagi? lakukan pemesanan kamar dan halal bihalal sekarang juga!

Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi hig.id.(adv\reskyamaliah).