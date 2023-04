Melalui MUA Gathering, Make Over Kampanyekan Beauty Beyond Compare

Make Over menggelar Gathering bersama para Makeup Artist (MUA) Makassar di Black Canyon Cafe Jl Hertasning Makassar, Rabu (5/4/2023). Kegiatan ini, sebagai salah satu cara untuk bersilahturahmi dan memperat hubungan pertemanan antara MUA dan Make Over.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Memanfaatkan momentum bulan Suci Ramadan 1444H Make Over menggelar Gathering bersama para Makeup Artist (MUA) Makassar.

Kegiatan ini, sebagai salah satu cara untuk bersilahturahmi dan memperat hubungan pertemanan antara MUA dan brand kosmetik profesional yang berada di bawah naungan PT Paragon Technology and Innovation (PTI) yaitu Make Over.

Acara yang dirangkaikan buka puasa bersama ini berlangsung di Black Canyon Cafe Jl Hertasning Makassar, Rabu (5/4/2023).

Pada momen kali ini, Make Over juga sekaligus memperkenalkan campaign terbarunya yang bermula dari Beauty Beyond Compare. Tagline yang diluncurkan pada pertengahan Maret 2023 ini merupakan bentuk dukungan terhadap perempuan yang ingin bereksperimen di luar zona nyaman mereka untuk mendapatkan transformasi dan hasil melebihi ekspektasi.

Melalui Beauty Beyond Compare, Make Over melihat aspirasi para perempuan yang ingin mencapai perfection beauty, memungkinkan mereka untuk tampil beda dari orang lain.

Lebih jauh, Make Over juga memberikan dukungan untuk melakukan perubahan secara menyeluruh dan dramatis, serta memberikan perempuan setiap kesempatan yang memungkinkan saat melakukan proses yang tak tertandingi untuk mengupayakan hasil yang tak tertandingi, melebihi ekspektasi apa pun.

Salah satu dari rangkaian kegiatan gathering ini adalah Unboxing Box Make Over yang berisikan salah satu produk Makeover yaitu Powerstay 24Hr Liquid Foundation, dengan formula ketahanan yang lebih lama dan bisa dipakai selama 24jam.

Empat produk yang di-highlight dalam Beauty Beyond Compare yaitu Make Over Powerstay Matte Powder Foundation, Powerstay Transferproof Matte Lip Cream, Make Over Hyperblack Superstay Liner dan Make Over Powerstay 24H Weightless Liquid Foundation

Make Over juga membuka booth didalam kegiatan ini agar memudahkan peserta acara yang ingin berbelanja makeup dapat langsung mendatangi booth yang tersedia.

Adapun promo yang diberikan yaitu diskon on the spot hingga 30 persen dan terdapat voucher diskon 20 persen yang dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya di Independent Store Mal Ratu Indah Makassar.