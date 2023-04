Jelang Lebaran, Harga Ayam Potong di Wajo Capai Rp60 Ribu per Ekor Ukuran Sedang

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Harga ayam potong di Kabupaten Wajo mengalami kenaikan jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Minggu (9/4/23).

Hal tersebut diungkapkan Ahmad kepada Tribunwajo.com, salah satu pedagang ayam potong di Jalan Andi Pawellangi, Sengkang.

Dirinya mengaku harga ayam potong di patok berdasarkan ukuran. Mulai dari ukuran kecil,sedang, hingga besar.

"Kalau ayam kecil harganya Rp 55 ribu per ekor, ayam ukuran sedang Rp 60 ribu per ekor, dan ukuran besar Rp 75 per ekor," ucapnya.

Sebelumnya, harga ayam hanya berkisar Rp50-55 ribu per ekor ukuran sedangnya.

"Harga dari kandang sudah naik jadi kami naikkan juga apalagi jelang lebaran," jelasnya.

Meski demikian, tak sedikit pembeli yang mengeluhkan harga ayam.

"Banyak pembeli yang mengeluh soal harga kebutuhan pokok jelang lebaran khususnya ayam, bahkan tak sedikit dari mereka hanya beli per bagian," tuturnya.

Olehnya itu, Ahmad berharap agar kiranya harga ayam tetap terjangkau.

Semoga menjelang hari raya nanti, tidak ada peningkatan harga yang signifikan, normal normal saja," tandasnya.(*)