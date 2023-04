Gathering The Kanjeng Indonesia Dan Buka Puasa Bersama DPD ASITA Sulsel dan ASTINDO Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pariwisata domestik khususnya memberikan dampak positif yang signifikan kepada pemulihan ekonomi dari pandemi yang melanda Indonesia selama 3 tahun belakangan ini.

Bali khususnya sebagai destinasi pariwisata Indnesia ikut terdampak positif dari wisata dalam negri sehingga pariwisata Bali kini kembili hidup dan mampu Kembali menjadi icon pariwisata terbaik.

The Kanjeng Indonesia hadir di kota Makassar dengan menjalin kerjasama dengan DPD ASITA dan DPD ASTINDO Sulawesi Selatan. CEO dari The Kanjeng Indonesia bapak Leo Ramadhanus disambut dengan meriah dalam acara Gathering dan buka puasa Bersama.

The Kanjeng Indonesia yang saat ini sudah memiliki 12 portfolio unit sebagai bagian dari penyedi jasa akomodasi hotel dan villa di Bali, melihat peluang yang besar dari data kunjungan wisata domestik yang datang ke Bali, segera mengambil langkah cepat untuk bergandeng tangan bersama pada travel agent yangn tergabung dalam Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASITA) dan ASTINDO, DPD Sulawesi Selatan.

Sambutan yang sangat diterima baik oleh pasar Sulawesi Selatan khususnya Makassar, yang terbukti banyaknya permintaan, baik untuk wisata keluarga, bisnis maupun group wisata ke pihakThe Kanjeng Indonesia serta kehadiran dari anggota ASITA dan ASTINDO DPD Sulawesi Selatan ikut mendukung kemeriahan acara Gathering The Kanjeng Indonesia serta buka puasa Bersama.

The Kanjeng Indonesia juga mendapat sambutan yang sangat baik dari para pemilik hotel di Makassar untuk menjajaki kerjasama brand The Kanjeng bisa berkibar di kota Daeng. Hal ini sesuai dengan rencana Business Development The Kanjeng Indonesia, tahun 2023 dan 2024 yang akan melebarkan sayap agar brand The Kanjeng Indonesia bisa berikbar di tanah nusantara Indonesia dari Sabang sampai ke Marauke.