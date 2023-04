Ekspansi ke Sulawesi, HokBen Buka Gerai ke-355 di Mal Ratu Indah Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - HokBen mulai ekspansi bisnis hingga ke Pulau Sulawesi.

Itu ditandai dengan hadirnya gerai ke-355 HokBen di Arcade Mal Ratu Indah (MaRI), Jl Ratulangi, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Gerai pelopor makanan halal khas Jepang ini resmi grand opening, Kamis (6/4/2023). Gerai ini akan mulai melayani pecinta kuliner Makassar pada Jumat (7/4/2023).

Langkah pembukaan gerai ini untuk memenuhi harapan pelanggan HokBen di Makassar.

Demikian disampaikan Regional Manager HokBen, Iman Wahyudi.

"Kami senang di usia ke-38 tahun HokBen dapat memperluas jangkauan hingga ke Pulau Sulawesi, khususnya Kota Makassar ini," katanya.

Pasalnya, pelanggan di Makassar sudah lama menantikan kehadiran HokBen.

Di sisi lain, lanjut Iman, pembukaan gerai ini bisa membantu penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar dan sekitarnya.

Diketahui, tahun ini HokBen memasuki usia 38 tahun.

Di usia ke-38 ini, HokBen telah menghadirkan 355 gerai yang tersebar di 77 kota di Indonesia.

HokBen Mal Ratu Indah Makasar merupakan gerai ke-355.

HokBen Mal Ratu Indah Makasar akan membuka layanan makan di tempat (dine in), dibawa pulang (take away) dan pesan antar (delivery) serta order online melalui aplikasi.

Daftar Menu

HokBen menghadirkan menu menu khas sebagai berikut:

Ekkado, Tori no Teba, Egg Chicken Roll, HokBen Fried Chicken, Ebi Furai, Kani Roll, Beef/Chicken Teriyaki dan Yakiniku atau Set Menu HokBen

seperti Bento Special, Paket ABCD, Simple Set Teriyaki dan Ramen. (*)