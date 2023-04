Mengapa kemenangan PSM Membuat Kita Bahagia?

Oleh:

Akhmad Saputra Syarif

Penulis dan Podcast Show Host

TRIBUN-TIMUR.COM - “In football everything is complicated by the presence of the opposite team.” Jean-Paul Sartre

Makassar gemuruh, setelah bertebaran kabar PSM Makassar menang telak dengan skor 3 – 1 melawan Madura United. Penantian yang telah lama, akhirnya terpenuhi juga.

PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023. Saya pun yang tinggal tidak jauh dari Makassar (Baca: Gowa) merasakan eforia yang sama.

Meski tidak mengerti banyak tentang bola, namun ada kesenangan tersendiri mendengar kabar tersebut.

Setelah beberapa saat menikmati kabar gembira ini, saya tercengang dalam hati, lalu bertanya, mengapa saya bahagia ?

Manusia adalah makhluk sosial, yang sangat menganggap penting hubungan dirinya dengan orang lain.

Meski dunia semakin modern, dan hidup secara individual mungkin saja bisa terjadi namun bekas-bekas evolusi tentang peran kelompok untuk surviving akan selalu melekat di kepala.

Satu diantaranya adalah in-groups dan out-groups effect. Efek ini merupakan salah satu yang terkenal dalam dunia psikologi sosial dimana saat orang mendefinisikan dirinya berada dalam sebuah kerangka kelompok tertentu, maka secara otomatis dirinya juga akan mengelompokkan orang lain yang tidak memiliki kerangka kelompok yang sama sebagai orang luar.

Pengelompokan diri pada kerangka kelompok tertentu ditentukan oleh berbagai faktor salah satu nya adalah kesamaan daerah tempat tinggal.

Kesamaan tempat tinggal akan membuat setiap orang yang ada di dalamnya merasakan ditakdirkan telah menjadi satu kelompok.

Sehingga pencapaian team yang mewakilkan kelompok tersebut, akan dianggap sebagai pencapaian dari keseluruhan orang yang menjadi anggota dari team tersebut berasal; Salah satu nya adalah team sepak bola. Penelitian mengenai in-groups dan out-groups effect ini pernah dilakukan oleh seorang guru di Amerika bernama Jane Elliot.

Pada tahun 1968, tepat setelah kematian tokoh Amerika yang terkenal—Martin Luther King. Jr—Elliot membagi kelas nya menjadi dua kelompok, berdasarkan warna bola mata mereka.

Kelompok yang memiliki warna mata coklat dan kelompok yang memiliki bola mata berwarna biru. Lalu dengan sengaja Elliot mengangkat isu rasis untuk dibahas.