Buka Puasa di Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani Bisa Cicipi Makanan Khas Arabian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani jadi salah satu tempat rekomendasi bagi tribuners yang mencari lokasi buka puasa bersama.

Hotel yang berlokasi di Jl AP Pettarani menawarkan berbagai menu yang lezat dan nikmat bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa.

Tahun ini, Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani menyediakan menu bernuansa arabian.

Makanan utama hingga makanan penutup dengan cita rasa arabian berpadu makanan khas Indonesia membuat penikmatnya ketagihan.

General Manager Mercure Makassar Nexa Pettarani Wiwied Nurseka mengatakan hotel ini menyediakan menu buka puasa setiap harinya.

Paket buka puasa hotel di bawah naungan Accor ini mengangkat tema Wonderfull Indonesia.

"Kami menyediakan menu iftar mulai dari takjil, makanan utama hingga penutup selama bulan puasa," ucap Wiwied dalam acara buka puasa bersama bersama relasi, Selasa (4/4/2023).

Beberapa menu spesial yang disajikan seperti nasi kebuli, kebab, juga ada masakan nusantara hingga makanan khas Makassar.

Untuk menikmati semua hidangan di Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani, pelanggan hanya cukup membayar Rp150 ribu nett per orang untuk All You Can Eat Buffer Ramadhan 1444 H.

"Aneka makanan timur tengah dan nusantara bisa dicicipi sepuasnya dengan harga itu," jelasnya.

Lokasi buka puasa berada di Losari Restoran dan The Light.

Tempat ini sangat nyaman bagi pelanggan yang ingin menikmati momen kebersamaan dengan teman, sahabat, rekan kerja, hingga keluarga.

Para tamu juga akan dihibur dengan live music saat ngabuburit dan setelah berbuka puasa.

"Tentunya dengan ini semua kami berharap masyarakat Makassar akan menjadikan Mercure Makassar Nexa Pettarani sebagai pilihan pertama Anda untuk berbuka puasa bersama komunitas dan keluarga Anda," tutupnya.

Untuk reservasi buka puasa di Mercure Makassar bisa menghubungi 085348299447 (Hikmah) atau 08114632393 (Wita).

Diketahui, buka puasa Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani dihadiri oleh berbagai relasi, termasuk awak media. (*)