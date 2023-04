Harta Bambang Susantono Kepala IKN Melonjak Puluhan Miliar, Dulu Hanya Rp1,5 M, Kini Kewalahan

TRIBUN-TIMUR.COM - Harta kekayaan Bambang Susantono Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga melonjak.

Berdasarkan LHKPN KPK, dulu harta kekayaan hanya Rp1,5 miliar. Kini jadi puluhan miliar saat jabat Kepala Otorita IKN.

Kini Bambang kewalahan mengurus megaproyek pembangunan IKN.

Bambang meminta bantuan kepada DPR RI agar membujuk Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas memberikan kemudahan untuk merekrut direktur dari swasta.

Hal ini dilakukan untuk mempercepat serta meningkatkan kinerja Otorita IKN dalam penyelesaian megaproyek pembangunan IKN.

Permintaan itu dia sampaikan ketika melakukan RDP dengan Komisi II DPR RI, Senin (3/4/2023).

"Kami keteteran kalau ini (struktur jabatan) tidak segera dilengkapi. Kami melakukan rekrutmen iya, tapi ada beberapa kami masih terdapat kendala.

Kami mohon dapat bantuan ibu/bapak di Komisi II untuk dapat meng-hire mereka yang dari swasta," pintanya dikutip dari kanal Youtube TV Parlemen.

Bambang mengungkapkan, tidak dapatnya merekrut jebolan dari swasta untuk mengisi jabatan direktur di Otorita IKN karena terhalang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kami sekarang masih terkendala dengan undang-undang ASN bahwa dari swasta tidak bisa masuk level direktur.

Padahal kami ingin sekali bahwa ini IKN Nusantara diharapkan menjadi satu pola how to manage and new city kedepan," ucapnya.

Padahal, lanjut Bambang, yang mesti utama diperhatikan itu adalah kemampuan atau kompetensi pelamar kerja tersebut. Entah itu dari swasta maupun negeri.

"Ini harusnya kita juga bisa melihat aspek profesionalisme dan kemampuan individu itu yang dilihat, apakah itu dari swasta ataupun non-swasta saya kira itu nanti menjadi yang kedua.

Tapi yang pertama, kami ingin melihat kompetensi yang kita inginkan," kata dia.