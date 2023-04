Daftar 7 Penghargaan Yamaha di Ajang Otomotif Award 2023

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Yamaha berhasil menerima tujuh penghargaan dalam ajang Otomotif Award 2023 di Menara Kompas Gramedia, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Melalui rilis Yamaha, Sabtu (1/4/2023), disebutkan bahwa tujuh penghargaan tersebut yakni Best High Skutik 250-300cc XMAX 250 Connected, Best Medium Retro Skutik Grand Filano Hybrid-Connected.

Lalu Best Low Retro Skutik Fazzio Hybrid-Connected, Best Sport Fairing 150 cc All New R15M Connected-ABS.

Kemudian Best Sport Retro 150-175cc XSR 155, Best Low Dual Purpose WR 155 R, dan Best Cub 150cc MX King.

Asst General Manager Marketing - Public Relations PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Antonius Widiantoro, mengatakan pencapaian ini merupakan prestasi membanggakan.

“Terima kasih kepada seluruh konsumen, dealer, supplier, dan karyawan Yamaha, karena tahun ini Yamaha kembali menjadi brand yang paling banyak mendapatkan penghargaan di salah satu ajang penghargaan otomotif paling bergengsi dan terbesar di tanah air,” katanya.

Pencapaian ini sekaligus membuktikan kualitas dan keunggulan produk-produk Yamaha yang diterima dengan baik oleh pasar Indonesia.

“Ini adalah bukti bahwa kualitas produk dan layanan Yamaha diakui oleh konsumen Indonesia. Dengan spirit Semakin Di Depan, pencapaian ini tentunya akan terus motivasi kami untuk menghadirkan produk dan layanan yang inovatif bagi konsumen di Indonesia,” tambah Antonius.

Manager Promosi PT Suracojaya Abadimotor (SJAM) Sintya Conarta menjelaskan, katergori produk Yamaha yang mendapatkan penghargaan rata-rata adalah produk terbaru.

Menurutnya, hal ini menjadi trendsetter di dunia otomotif, karena bakhan beberapa diantaranya masih menjadi daftar tunggu di area pemasaran PT SJAM.

“Produk-produk seperti Maxi dan Classy Yamaha menjadi salad satu tulang punggung penjuaran di area kami, sebagai contoh type Classy meski baru diluncurkan suado mendapat antusias yang sangat tinggi dari konsumen seria Yamaha,” jelasnya.

Sintya menuturkan, keunggulan Yamaha dalam meraih banyak penghargaan di Otomotif Award merupakan bagian dari bukti kesuksesan menghasilkan produk-produk bermutu tinggi.

“Hadirnya deretan motor unggulan Yamaha pun kian mendukung kehidupan berkendara konsumen yang juga kini dilengkapi dengan gaya hidup sesuai tren terkini,” tuturnya.(*)