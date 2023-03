Pemuda Indonesia Bisa Apa? Saat Bonus Demografi di Depan Mata

Oleh:

Alfitra Mappunna

Forum Indonesia Muda Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejarah telah bercerita kepada kita bahwa puncak perjuangan bangsa Indonesia dengan

pengorbanan harta benda, darah dan jiwa yang berlangsung sudah berabad-abad lamanya akhirnya bermuara.

Muara tersebut ialah membangun persatuan dan kesatuan serta merebut kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah.

Kemerdekaan 1945 hanya mengantarkan bangsa Indonesia keluar dari pusaran penjajah, namun peran terpenting selanjutnya adalah proses mengisi kemerdekaan menuju kemajuan dalam merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara.

Rekam jejak bangsa Indonesia merdeka telah menghendaki kedamaian yang mewariskan semangat kebangsaan dari generasi pendahulu kepada generasi selanjutnya.

Peran pemuda yang digaungkan dengan bangunan rasa cinta tanah air meniscayakan potret masa depan bangsa dan negara yang diguyur oleh kebaikan surgawi dalam menyongsong masyarakat adil dan makmur.

Kaum muda identik dengan semangat tinggi dan penuh inovasi. Mereka dikenal sebagai motor penggerak pembangunan dan peradaban.

Pandangan yang visioner serta perspektif yang unik dalam semua hal menjadi tradisi yang harus dirawat anak muda.

Sehingga pemuda sebagai pembawa kebaharuan dan keberanian menjadi angin segar bagi perwujudan karya terbaik untuk bangsa dan negara.

Hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 menyebutkan bahwa penduduk Indonesia didominasi oleh kaum muda, yakni sebanyak 27,90 persen merupakan generasi Z.

Hal ini merupakan modal penting bagi keberlangsungan masa depan bangsa. Tetapi, sebanyak 22,40 persen kaum muda Indonesia pada tahun 2021 justru dinilai tidak produktif.

Hal tersebut membuka pemahaman kepada kita, bahwa lebih dari seperlima penduduk Indonesia yang berusia 15-24 tahun justru tidak melakukan apa-apa.

Dengan demikian, mereka dikategorikan sebagai NEET (Not in Employment, Education, or Training), yaitu tidak masuk ke dalam pasar tenaga kerja, tidak bersekolah, ataupun tidak mengikuti pelatihan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan pemuda menjadi salah satu kunci sukses dalam memanfaatkan bonus demografi.