Hotel Indonesia Group Tawarkan Beragam Promo Menarik di Bulan Puasa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Indonesia Group (HIG) menawarkan promo menarik selama bulan suci ramadan.

Jaringan HIG menawarkan beragam promo, mulai dari kamar, buka puasa, hantaran dan berbagai acara keceriaan

selama ramadan.

Misalnya, KHAS hotel yang berlokasi di Pekalongan menawarkan paket buka puasa bertema 'Pasar Tiban Ramadhan’.

Kalian cukup menyiapkan bayaran Rp88.000 per orang, menawarkan buy 10 get 1 free, yang menyuguhkan tiga cuisine menus yakni Arabian, Chinese, dan Javanese.

Corporate Marketing and Communication Manager HIG Atri Maryanti mengatakan, KHAS Pekalongan juga menyiapkan menu berbuka puasa all you can eat.

"Meliputi menu gubukan, takjil, main course, live cooking, dan kids corner setiap harinya mulai pukul 17.00 hingga pukul 19.00," ucapnya lewat rilis yang diterima Tribun-Timur.com, Rabu (29/3/2023)

Lalu, KHAS Pekanbaru menawarkan paket buffet kuliner Ramadhan dengan 70 macam menu berbeda setiap harinya hanya Rp99.000nett per orang, dan setiap pembelian 10 paket buffet buka puasa mendapatkan 1 paket gratis.

Tak hanya itu, ramadan room package juga diberikan selama bulan puasa yang dibanderol hanya Rp598.000 per malam.

Pelanggan sudah bisa menginap di kamar Deluxe dan mendapatkan makan sahur atau sarapan pagi dan buka puasa untuk dua orang.

Lanjut Atri Maryanti, salah satu merek Truntum yang di Kota Padang Sumatera Barat, menawarkan menu antara

all you can eat dengan harga Rp130.000 per orang dengan aneka menu berbeda dan live cooking setiap harinya.

Ada juga penampilan live accoustic music dapat menambah keceriaan berbuka puasa di Ranah Minang Coffeeshop.

Selain itu, Ceria Ramadhan Room Package juga diberikan selama bulan

puasa dengan harga Rp750.000 per malam, menginap di kamar Deluxe dan sudah mendapatkan makan sahur atau sarapan pagi berikut dengan buka puasa untuk dua orang.

"Kalau merek Meru yang berlokasi di Senggigi Lombok menawarkan ‘Pasar Kuliner Ramadhan’ yang menyuguhkan lebih dari 60 varian menu berbeda," paparnya.

Menu selama bulan ramadan ini, dapat dinikmati hanya dengan Rp125.000nett per orang.