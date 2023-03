Diresmikan Jokowi, Peneliti Australia-Indonesia Titip Maksimalkan Efektivitas Rel Kereta Api Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Proyek kereta api Sulawesi Selatan (Sulsel) akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Rabu (29/3/2023).

Orang nomor satu Indonesia itu meresmikan Depo Maros Kereta Api Makassar-Parepare

Peresmian Depo ditandai dengan penarikan tuas sirine kereta dan penandatanganan prasasti.

Dalam sambutannya, Jokowi menyebutkan pembangunan transportasi massal di Indonesia terlambat.

"Kita ini terlambat dalam membangun transportasi massal, padahal itu adalah hal basic untuk menghubungkan antar kota/kabupaten hingga provinsi," katanya.

Koordinator Riset PAIR Australia-Indonesia Centre Ruang 311 Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Dr Nana Saleh, menyampaikan sejumlah catatan tentang proyek Kereta Api Sulsel.

"Alhamdulillah jalur kereta api di Sulsel hari ini diresmikan oleh Bapak Presiden. Bersama ini kami mengirimkan risalah kebijakan riset transportasi PAIR (Partnership for Australia-Indonesia Centre) dari Australia -Indonesia Centre yang berfokus pada jalur KA tersebut," kata Nana Saleh dalam keterangannya yang diperoleh Tribun-Timur Rabu (29/3/2023).

Program PAIR (Partnership for Australia-Indonesia Research) melibatkan 11 universitas mitra AIC, 7 di Indonesia (UI, ITB, IPB, UGM, UNAIR, ITS, UNHAS) dan 4 di Australia (Monash University, Melbourne University, The University of Queensland, The University of Western Australia), dan didanai oleh DAFT (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Australia).

Nana Saleh dkk juga bermitra dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Sulawesi Selatan.

Program PAIR melibatkan 320 peneliti dari 11 universitas mitra AIC dan bekerja di Sulsel sejak 2019.

"Studi-studi PAIR bertujuan untuk mengoptimalkan kehadiran KA di Sulsel yang berpotensi untuk mentransformasi ekonomi Sulawesi Selatan," kata Nana Saleh.

Nana Saleh mengatakan, gambar yang mereke kirim menunjukkan berbagai riset PAIR yang bertujuan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk menyiapkan berbagai hal dalam menyambut konektivitas yang lebih baik.

Berikut sejumlah catatannya yang diperoleh Tribun-Timur.

Temuan