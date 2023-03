Beto Goncalves Tajam Bersama Madura United, PSM Makassar Diminta Tidak Terapkan Man to Man Marking

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PSM Makassar patut waspada ketajaman Alberto Goncalves ketika bersua Madura United pada pekan ke-32 Liga 1 2022-2023.

Striker nomor punggung 9 ini dalam top performanya.

Jika lengah gawang PSM Makassar bisa jadi korban selanjutnya.

Meski sudah menginjak usia 42 tahun ketajamannya belum menghilang, bahkan tiga laga terakhir selalu cetak satu gol.

Total bersama Madura United, pemain akrab disapa Beto itu telah mengemas 10 gol dari 30 penampilan.

Pengalaman dimiliki bisa membuat lini pertahanan PSM Makassar yang dikomandoi Yuran Fernandes bisa kocar-kacir.

Beto dua kali menjadi top skor kasta tertinggi sepak bola Indonesia, kala berkostum Persipura Jayapura dan Sriwijaya FC.

PSM Makassar menantang Madura United pada pekan ke-32. Duel kedua tim terhelat di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Madura, Jawa Timur, Jumat (31/3/2023) pukul 21.30 Wita.

Pengamat sepak bola Syamsuddin Umar mengatakan, untuk mematikan Beto, jangan mengikuti pergerakannya.

Melainkan ditunggu. Sebab, ia memiliki kemampuan yang bisa lewati pemain.

"Jangan diikuti dia punya pergerakan, karena dengan pengalamannya, dia punya cara untuk lewati lawan. Makanya tunggu di mana dia masuk, di tunggu di situ," katanya melalui telepon Rabu (28/3/2023).

Pelatih yang bawa PSM Makassar juara 1999-2000 ini juga minta Bernardo Tavares tidak menerapkan man to man marking untuk hentikan Beto.

Lantaran striker naturalisasi itu punya banyak cara untuk bobol gawang lawan. Olehnya, itu koordinasi antar pemain sangat penting.

Ketika Beto bergerak ke kiri, ada pemain lain menutup dan satu pemain lagi memback up. Begitu pun ketika bergerak ke kanan.

"Koordinasi, awasi dia, langsung tutup dan di back up, karena dia biasa lewati orang. Jadi jangan man to man, kapan man to man dan berhasil lewati pemain dia pasti berbuat (cetak gol)," ucapnya.

"Kalau bergerak satu orang menutup dan satu back up pasti akan kesulitan. Begitu gaya mainnya," pungkas eks asisten pelatih Timnas Indonesia ini. (*)