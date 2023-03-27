Rekening Politisi Golkar Sulsel Suwardi Haseng Rp44 Miliar, Bisa Beli 285 Unit Rumah Subsidi

Politisi Golkar Sulsel Suwardi Haseng tercatat memiliki kas dan setara kas Rp44.575.692.618 atau seharga 285 unit rumah subsidi

Editor: Ari Maryadi
zoom-inlihat foto Rekening Politisi Golkar Sulsel Suwardi Haseng Rp44 Miliar, Bisa Beli 285 Unit Rumah Subsidi
Instagram/@suwardi.haseng
Anggota DPRD Sulsel Fraksi Partai Golkar Suwardi Haseng. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Isi rekening politisi Golkar Suwardi Haseng mencapai Rp44,5 miliar.

Hal itu tertuang dalam LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA miliki Suwardi Haseng kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK per tahun 2021 lalu.

Suwardi Haseng tercatat memiliki KAS DAN SETARA KAS senilai Rp44.575.692.618.

Rekening senilai Rp44,5 miliar itu bisa membeli 285 unit rumah subsidi.

Adapun harga rumah subdisi berkitar sekitar Rp150,5 juta dalam Kepmen PUPR.

Suwardi Haseng adalah anggota DPRD Sulsel Fraksi Partai Golkar.

Pria asal Soppeng itu jadi orang terkaya di antara 85 anggota DPRD Sulsel.

Harta kekayaan anggota DPRD Sulsel Suwardi Haseng naik sekitar Rp67 miliar sejak terpilih jadi anggota DPRD Sulsel.

Suwardi Haseng terpilih jadi anggota DPRD Sulsel pada 2019 mewakili masyarakat Kabupaten Sopppeng dan Wajo. 

Adapun partai politiknya yaitu Partai Golkar.

Pada Desember 2018, Suwardi Haseng melaporkan harta kekayaannya mencapai Rp44 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketika itu, Suwardi Haseng masih berstatus anggota DPRD Kabupaten Soppeng.

Ia mendaftarkan diri calon anggota DPRD Sulsel pada 2018 lalu untuk Pemilu 2019.

Setahun berselang tepatnya pada 31 Desember 2019, harta kekayaan Suwardi Haseng naik menjadi Rp81,5 miliar. Kenaikannya mencapai Rp37 miliar.

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