Padahal Lagi Sayang-sayangnya, 3 Eks PSM Makassar Malah Minggat Musim Lalu dan Kini Melempem

TRIBUN-TIMUR.COM - From Zero to Hero, begitulah gambaran skuad PSM Makassar jika dilihat di Liga 1 musim lalu dan musim 2022/2023 ini.

Tim PSM Makassar di Liga 1 musim 2021/2022 nyaris terdegradasi.

Perjuangan PSM Makassar terhindar dari degradasi musim lalu barulah membuahkan hasil dalam 3 laga terakhir yang mereka lakoni.

Tetapi musim ini atau di Liga 1 2022/2023, PSM Makassar membalikan keadaan 180 derajat.

Kini PSM Makassar menjadi kandidat kuat juara Liga 1 2022/2023.

Secara hitung-hitungan PSM Makassar hanya membutuhkan 1 kemenangan atau 2 hasil imbang untuk mengunci gelar juara Liga 1 musim ini.

Padahal jika dilihat dari daftar skuad musim ini, PSM Makasar tak jauh bedanya dengan musim lalu.

Bukan perihal nama pemain tetapi dari segi kualitas dan harga pasaran.

Bahkan musim ini PSM Makassar lebih banyak merekrut pemain muda dan jebolan Liga 2.

Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali bahkan secara terang-terangan mengaku terkecoh dengan penampilan PSM Makassar musim ini.

Mengingat di awal musim melihat pergerakan PSM Makassar di bursa transfer, Akmal Marhali memprediksi skuad berjuluk Juku Eja sebagai salah satu kandidat tim degradasi.

Memang PSM Makassar dalam dua musim terakhir atau pascapandemi diterpa berbagai persoalan utamanya masalah finansial.

Belum lagi persoalan harus menjadi tim musafir akibat tak adanya lagi Stadion Mattoanging yang sudah dirobohkan.

Kondisi ini membuat banyak pihak yang mulai pesimis dengan langkah PSM Makassar di pentas Liga 1 Indonesia.