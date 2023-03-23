Intip Koleksi Aset Kekayaan Syaharuddin Alrif Pimpinan DPRD Sulsel Berharta Rp15 Miliar

Kekayaan politisi Nasdem Syaharuddin Alrif jauh mengalahkan kekayaan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman

Editor: Ari Maryadi
zoom-inlihat foto Intip Koleksi Aset Kekayaan Syaharuddin Alrif Pimpinan DPRD Sulsel Berharta Rp15 Miliar
Tribun Timur
Wakil Ketua DPRD Sulsel Fraksi Nasdem Syaharuddin Alrif. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Harta kekayaan Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif dua kali lebih banyak dari harta Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Dilansir dari situs LHKPN, Kamis (23/3/2023), harta kekayaan Syaharuddin Alrif mencapai Rp 15.698.127.620 atau Rp 15,6 miliar.

Jumlah tersebut dua kali lebih banyak dari harta Andi Ina Kartika Sari yang hanya Rp. 6.194.000.000 atau Rp 6,1 miliar.

Begitupun dengan harta Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman senilai Rp. 7.678.685.082 atau Rp 7,6 miliar.

Syaharuddin Alrif merupakan Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulsel yang terpilih menjadi legislator DPRD Sulsel melalui daerah pemilihan Sulsel IX.

Dapil Sulsel IX mencakup tiga kabupaten yakni Sidrap, Enrekang, dan Pinrang.

Di dapil tersebut, Syaharuddin Alrif berhasil meraup suara sebanyak 34.350 suara.

Berikut data LHKPN Syaharuddin Alrif yang dilaporkan terakhir pada 31 Desember 2021.

I. Data Pribadi

1. Nama : Syaharuddin Alrif

2. Jabatan : Wakil Ketua Dprd

3. Nhk : 482161

II. Data Harta

A. Tanah dan Bangunan Rp. 12.520.000.000

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Syaharuddin Alrif
DPRD Sulsel
Andi Ina Kartika Sari
Andi Sudirman Sulaiman
Nasdem

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