Intip Koleksi Aset Kekayaan Syaharuddin Alrif Pimpinan DPRD Sulsel Berharta Rp15 Miliar
Kekayaan politisi Nasdem Syaharuddin Alrif jauh mengalahkan kekayaan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Harta kekayaan Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif dua kali lebih banyak dari harta Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Dilansir dari situs LHKPN, Kamis (23/3/2023), harta kekayaan Syaharuddin Alrif mencapai Rp 15.698.127.620 atau Rp 15,6 miliar.
Jumlah tersebut dua kali lebih banyak dari harta Andi Ina Kartika Sari yang hanya Rp. 6.194.000.000 atau Rp 6,1 miliar.
Begitupun dengan harta Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman senilai Rp. 7.678.685.082 atau Rp 7,6 miliar.
Syaharuddin Alrif merupakan Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulsel yang terpilih menjadi legislator DPRD Sulsel melalui daerah pemilihan Sulsel IX.
Dapil Sulsel IX mencakup tiga kabupaten yakni Sidrap, Enrekang, dan Pinrang.
Di dapil tersebut, Syaharuddin Alrif berhasil meraup suara sebanyak 34.350 suara.
Berikut data LHKPN Syaharuddin Alrif yang dilaporkan terakhir pada 31 Desember 2021.
I. Data Pribadi
1. Nama : Syaharuddin Alrif
2. Jabatan : Wakil Ketua Dprd
3. Nhk : 482161
II. Data Harta
A. Tanah dan Bangunan Rp. 12.520.000.000
|Deretan 3 Politisi Terkaya DPRD Makassar, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Kalah Telak
|Kekayaan Rapsel Ali Menantu Wapres Naik Rp7 Miliar Setahun, Kalahkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman
|Terkaya di Sulsel I, Rapsel Ali Menantu Wapres Punya Motor Harley Davidson Rp1,4 Miliar
|Warga Pinrang Dapat Kiriman Paket Sahur Gratis dari Rusdi Masse