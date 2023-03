Baznas Jeneponto Tetapkan Zakat Fitrah Rp34 Ribu Per Orang

JENEPONTO, TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menetapkan besaran zakat fitrah tahun 2023.

Penetapan itu berdasarkan hasil rapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Jeneponto, Kabag Kesra, Kemenag, Ketua MUI dan Disperindag di Kantor Bupati Jeneponto, Jl Lanto Daeng Pasewang, Kecamatan Binamu, Selasa (21/3/2023) sore.

"Alhamdulillah sudah ada keputusan dari rapat kemarin di Ruang Rapat Sekda," kata Ketua Baznas Jeneponto, Maulana Askari di Kantornya, Jl Poros Binamu, Rabu (22/3/2023).

Baznas menyimpulkan, per orang/jiwa harus membayar zakat fitrah sebesar 4 liter beras.

Namun jika ingin diuangkan, maka nominalnya mencapai Rp 34 ribu per orang.

"Diutamakan beras sebanyak 4 liter per orang, apabila diuangkan maka per liter harga beras Rp 9 ribu jadi total Rp 34 ribu per orang. Boleh juga kalau beras jagung nominalnya Rp 32 ribu per 4 liter (satu orang), sedangkan zakat fidyah Rp 30 ribu per orang," ucapnya.

Ia melanjutkan, pengelolaan zakat akan dilakukan pengurus Masjid di wilayahnya masing-masing.

Kemudian, zakat fitrah yang telah terkumpul harus dibagi habis.

"Setelah terkumpul harus dibagi lagi sampai habis," jelasnya.

Bagi ASN, telah disiapkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing instansi.

Bila tidak, para ASN bisa menyerahkannya langsung ke Kantor Baznas.

"Bisa juga diserahkan langsung ke Kantor Baznas tapi paling lambat empat hari sebelum perayaan idul fitri," ungkapnya.

Panitia pengelola zakat diminta menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan dan penyaluran ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan idul fitri.

Bagi masyarakat, pembayaran zakat fitrah akan dimulai sejak awal ramadan 1444 hijriah sampai akhir ramadan. (*)

Laporan Kontributor Tribun-Timur.com, Muh Agung Putra Pratama