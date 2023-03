Kalla Toyota Trust Beri Promo DP Mulai 10 Persen Pembelian Mobil Bekas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota Trust menghadirkan program menarik bagi pelanggan yang ingin membeli mobil bekas.

Di Maret ini, Kalla Toyota Trust memberikan promo DP ringan mulai 10 persen setiap pembelian kendaraan bekas.

Program ini berlaku diseluruh area penjualan Kalla Toyota Trust di Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra.



Demikian disampaikan Used Car Business Support and Development Asst Manager Kalla Toyota Trust Muh Nasrullah, via keterangan tertulis, Senin (20/3/2023).

Nasrullah mengatakan, selain promo DP ringan, Kalla Toyota Trust juga memberikan benefit tambahan kepada pelanggan.

“Itu berupa voucher service, voucher belanja maupun voucher BBM kepada pelanggan yang beruntung,” katanya.





Nasrullah menuturkan, dengan layanan yang tersebar dan terluas, pelanggan berkesempatan membeli mobil bekas terbaik melalui Kalla Toyota Trust di berbagai daerah.

“Tren pembelian mobil bekas terus meningkat. Oleh karena itu, Kalla Toyota Trust juga hadir meningkatkan pelayanannya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan mobil bekas berkualitas dan bergaransi,” tuturnya.



Diketahui, Kalla Toyota Trust bertujuan untuk mendukung penjualan Kalla Toyota dengan menyediakan fasilitas trade in.

Kalla Toyota Trust memberi kemudahan kepada pelanggan dengan pelayanan yang maksimal dan juga menjual mobil bekas berkualitas dengan selling point mobil berkualitas, good quality, dan high customer satisfaction.



Selain itu, Kalla Toyota Trust juga memberikan layanan berkualitas dan bersertifikasi sehingga pelanggan dapat menikmati beragam benefit.

Ada beberapa keuntungan yang ditawarkan Kalla Toyota Trust dalam pembelian mobil bekas.

Seperti kendaraan yang tersertifikasi, mobil bukan bekas tabrakan mayor, mobil dipastikan bukan bekas banjir, odometer original, dan memiliki kelengkapan dokumen yang terjamin.(*)