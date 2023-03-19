Sosok Muzayyin Arif Pimpinan DPRD Sulsel Terkaya, Jualan Alat-alat Pendidikan Waktu Remaja
Inilah sosok Muzayyin Arif pimpinan DPRD Sulsel terkaya periode 2019-2024, waktu kuliah pernah jualan alat-alat pendidikan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muzayyin Arif tercatat sebagai pimpinan DPRD Sulsel terkaya periode 2019-2024.
Dalam LHKPN Muzayyin Arif kepada KPK, pria kelahiran Maros 24 April 1982 itu memiliki harta kekayaan senilai Rp25 miliar.
Angka tersebut tertinggi dibandingkan 4 pimpinan DPRD Sulsel lainnya.
Adapun harta kekayaan pimpinan DPRD Sulsel lainnya yakni Ketua DPRD Andi Ina Kartika Sari sebesar Rp6,1 miliar.
Wakil Ketua I Syaruddin Alrif Rp15,6 miliar, Wakil Ketua II Darmawangsyah Muin Rp21,7 miliar.
Ni'matullah Rahim Bone Rp2,5 miliar, dan Muzayyin Arif Rp25 miliar.
Sosok Muzayyin Arif
Muzayyin Arif dikenal sebagai politisi berlatar pengusaha.
Sebelum masuk politik, Muzayyin Arif menekuni profesi pengusaha di berbagai bidang.
Antara lain bisnis travel haji dan umrah, perumahan, konstruksi, hingga furnitur.
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Di partai politiknya, Muzayyin Arif didaulat sebagai Bendahara DPW PKS Sulsel.
Adapun harta kekayaan Muzayyin Arif mencapai Rp25 miliar.
Angka tersebut tercatat hampir sama ketika Muzayyin Arif belum duduk di DPRD Sulsel pada 2019 lalu.
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Sebelum duduk sebagai anggota DPRD Sulsel pada 2019, Muzayyin Arif memiliki harta kekayaan senilai Rp25,3 miliar.
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