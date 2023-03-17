Daftar Kekayaan 5 Pimpinan DPRD Sulsel: Muzayyin Arif Terkaya, Ni'matullah 'Termiskin'

PKS Muzayyin Arif tercatat sebagai pimpinan DPRD Sulsel terkaya dibandingkan 4 pimpinan lainnya total kekayaannya mencapai Rp25 miliar

Editor: Ari Maryadi
zoom-inlihat foto Daftar Kekayaan 5 Pimpinan DPRD Sulsel: Muzayyin Arif Terkaya, Ni'matullah 'Termiskin'
Tribun Timur
Kolase lima pimpinan DPRD Sulsel periode 2019-2024. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Inilah daftar harta kekayaan pimpinan DPRD Sulsel periode 2019-2024.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muzayyin Arif tercatat sebagai pimpinan DPRD Sulsel terkaya dibandingkan 4 pimpinan lainnya.

Muzayyin Arif dikenal sebagai politisi berlatar pengusaha.

Sebelum masuk politik, Muzayyin Arif menekuni profesi pengusaha di berbagai bidang.

Antara lain bisnis travel haji dan umrah, perumahan, konstruksi, hingga furnitur.

Adapun harta kekayaan Muzayyin Arif mencapai Rp25 miliar.

Angka tersebut tercatat hampir sama ketika Muzayyin Arif belum duduk di DPRD Sulsel pada 2018 lalu.

Di partai politiknya, Muzayyin Arif didaulat sebagai Bendahara DPW PKS Sulsel.

Sementara itu pimpinan DPRD Sulsel dengan harta kekayaan terendah yakni politisi Partai Demokrat Ni'matullah.

Harta kekayaan Ni'matullah mencapai Rp2,5 miliar.

Ni'matullah sudah tiga periode duduk di DPRD Sulsel.

Ia adalah politisi berlatar aktivis.

Ketika mahasiswa, ia aktif berkecimpung dalam organisasi Himpinan Mahasiswa Islam (HMI).

Saat ini Ni'matullah menjabat Ketua DPD Demokrat Sulsel.

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Tags
DPRD Sulsel
harta kekayaan
Muzayyin Arif
Andi Ina Kartika Sari
Syaharuddin Alrif
Darmawangsyah Muin

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