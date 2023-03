2023, Alokasi Pupuk Subsidi NPK Kakao di Sulsel Meningkat 401 persen

VP Penjualan Wilayah 6 Pupuk Indonesia Roh Eddy Andri W berbicara dalam gathering di Four Points by Sheraton, Makassar, Jumat (17/3).

Makassar, Tribun - Pembelian pupuk subsidi kerap menjadi masalah. Kerap ada petani yang mengeluh tak bisa membeli pupuk subsidi. Padahal, stoknya ada.

PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui VP Penjualan Wilayah 6 Pupuk Indonesia Roh Eddy Andri W mengatakan untuk tahun 2023 ini PT Pupuk Indonesia menetapkan alokasi pupuk bersubsidi secara nasional sebesar 7,8 juta ton.

"Dengan rincian pupuk jenis urea sebesar 4,6 juta ton dan NPK sebesar 3,2 juta ton,” jelasnya dalam gathering di Four Points by Sheraton, Makassar, Jumat (17/3).

Khusus di Sulawesi Selatan alokasi urea 2023 sebesar 420.522 ton, NPK Phonska 243.309 ton, dan NPK Kakao 22.884 ton.

“Peningkatan lokasi NPK Formula Khusus Kakao di Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar 22.884 ton meningkat 401 persen dibanding alokasi tahun 2022 sebesar 5.712 ton,” ujar Roh Eddy.

Dalam kesempatan tersebut hadir juga Project Koordinator PT Cargill Wilayah Sulsel Lulung Langi.

Ia memaparkan sebagai salah satu pabrik coklat di Sulawesi Selatan pihaknya memberi pendampingan kepada petani kakao di Sulsel.

“Salah satunya bagaimana petani bisa mengelola lahan dengan baik, dan mendapat jatah pupuk subsidi,” ujarnya.

Saat ini, harga pupuk bersubsidi jenis urea Rp2.250 per kg, NPK Phonaka Rp2.300 per kg dan NPK Kakao Rp3.300 per kg.