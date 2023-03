Presiden Direktur TAM Hiroyuki Ueda Hadiri Peluncuran All New Agya GR Sport di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM/M YAUMIL

Suasana peluncuran Toyota All New Agya GR Sport dan All New Agya di Mal Ratu Indah (MaRI), Makassar, Rabu (15/3/2023) siang. Peluncuran dua mobil baru Toyota ini dihadiri langsung Presiden Direktur Toyota Astra Motor Hiroyuki Ueda.