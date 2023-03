Belajar tentang Media, 36 Murid Apple Tree Pre-School Makassar Kunjungi Tribun Timur

TRIBUN TIMUR. COM, MAKASSAR - Sebanyak 36 murid dari Apple Tree Pre-School Makassar mengunjungi Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Selasa (14/3/2023).

Mereka didampingi tiga orang guru, yakni Arianti, Astry, dan Ita, serta tiga asisten yakni Nova, Liri, dan Ivoni serta Admin FO Cika.

Kedatangan mereka disambut oleh Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur, Ronald Ngantung, di ruang redaksi lantai 2.

Kunjungan ini bertujuan memperkenalkan surat kabar sebagai media informasi kepada para murid.

"Agar murid juga bisa mengetahui bahwa surat kabar merupakan media informasi yang sudah ada sejak dulu," kata Arianti.

Ia juga menjelaskan bahwa Tribun Timur tidak hanya terkenal di Makassar, tetapi sudah bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi media sosial.

Seorang murid Devon mengungkapkan kegembiraannya bisa berkunjung ke Tribun Timur.

"I'm so happy to visit here, I'm so happy to visit here dan dapat pengetahuan tentang surat kabar," jelasnya.

Sebelum pulang, para murid juga diajak berkeliling di ruang redaksi Tribun Timur.

Apple Tree Pre-School Makassar yang berlokasi di Jl Monginsidi, Makassar sudah berakreditasi A dan menggunakan kurikulum Singapura.(*)

Laporan Wartawan Magang Milka Adriani