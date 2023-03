VP Qoala Plus: Warga Makassar Makin Sadar Pentingnya Asuransi, Polis Kendaraan Terbanyak Dibeli

Tribun Timur/Rudi Salam

VP of Sales Outregion Qoala Plus, Adi Firman (tengah) saat bincang santai di Best Western Plus Makassar, Senin (13/3/2023). Hadir pula dalam kesempatan tersebut Business Enablement Associate Manager, Martinus Samuel dan AVP of Sales Qoala Plus, Dwiyanto Kurniawan