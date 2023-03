Kelurahan Ballaparang Gelar Folk Masyarakat Festival Support Program Pemkot Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kelurahan Ballaparang Jalan Timah Raya menggelar Folk Market Festival di Kontainer Makassar Recover.

Kegiatan yang berlangsung dua hari 11-12 Maret ini dalam rangka mendukung Program Pemerintah Kota Makassar yaitu Pasar Murah, Lorong Wisata, dan Makassar Kota Makan Enak.

Acara ini juga sekaligus sebagai upaya dalam membantu warga yang kurang mampu dan langkah dalam menekan laju inflasi di Kota Makassar khususnya di wilayah Kelurahan Ballaparang kecamatan Rappocini.

Folk Market Festival adalah even rakyat yang dilaksanakan oleh kolaborasi antara Pemerintah Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sipakatau, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Ballaparang, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Paguyuban Masyarakat Kelapa Tiga (PMKTS), dan Komunitas Ibu Cerdas Indonesia (KICI) Kota Makassar melalui kegiatan pasar sembako murah dan pameran komoditi dan UMKM lorong wisata serta menggandeng brand kosmetik Oh My Glam (OMG) sebagai sponsor kegiatan.

Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, M. Ansar , Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Arlin Ariesta, perwakilan SKPD, Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar, dr. Udin Shaputra Malik dan Camat Rappocini M. Aminuddin.

Selain itu, ada juga Danramil Kecamatan Rappocini, Para Lurah se-Kecamatan Rappocini, DWP Kecamantan Rappocini, TP. PKK se-Kecamatan Rappocini, LPM, FKPM, PMKTS, KICI, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Kelurahan Ballaparang.