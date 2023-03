KKB Papua Baru Saja Tembak Pesawat Trigana Air Saat Take Off, Nasib 53 Penumpang

Pesawat Trigana Air PK-YSC. Inilah pesawat yang ditembak KKB Papua saat take off dari Bandara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Sabtu (11/3/2023), pada pukul 14.07 WIT.

TRIBUN-TIMUR.COM - KKB Papua menembak sebuah pesawat komersil Trigana Air IL-222 bernomor PK-YSC jenis Boeing 737-59D.

Peristiwa penembakan terjadi saat pesawat saat take off dari Bandara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Sabtu (11/3/2023), pada pukul 14.07 WIT.

Saat itu pesawat sedang menuju runway 25 Bandara Nop Goliat Dekai, dan take off pukul 14:07 WIT menuju Bandara Sentani.

Pada saat take off, pilot Captain Edi Sunarto mendengar suara tembakan mengenai badan pesawat.

Pesawat landing di Bandara Sentani sekitar pukul 14:59 WIT dan dalam keadaan aman.

Seluruh penumpang diturunkan, kemudian dilakukan pengecekan pesawat oleh teknisi di bandara.

Saat dicek ditemukan satu lubang bekas tembakan berada dibawah bodi pesawat tembus mengenai kursi penumpang nomor 7C.

Saat membersihkan kabin petugas menemukan proyektil yang diperkirakan berukuran (kaliber) 5,56 mm.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo saat dikonfirmasi Tribun-Papua.com menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyiapkan keterangan terkait peristiwa penembakan terhadap pesawat Trigana Air PK-YSC.

"Sedang dibuat rilisnya dan segera di-share," singkatnya.

Pesawat ini mengangkut 53 penumpang bersama kru terdiri dari seorang First Officer (FO) Rizki Hartanto dan seorang teknisi atau Enginer Onboard (EOB) Ari Rahman.

Seluruh penumpang dilaporkan selamat.

Danrem: Kalau mau tempur, cari yang sepadan

TNI kini makin geram terhadap KKB Papua yang terus membunuh warga sipil.