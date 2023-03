Hanya Jadi Pemain Pengganti, Ramadhan Sananta Terpilih Man of The Match Lawan Persikabo 1973

Ramadhan Sananta akan melampui jumlah gol striker lokal musim lalu jika mencetak gol di laga PSM Makassar vs Dewa United pada, Rabu (1/3/2023).

TRIBUN-TIMUR.COM - Ramadhan Sananta terpilih sebagai man of the match laga Persikabo 1973 vs PSM Makassar.

Laga Persikabo 1973 vs PSM Makassar digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Kamis (9/3/2023).

Kepastian Ramadhan Sananta sebagai man of the match diumumkan di akun resmi Liga 1 Indonesia yang telah terverifikasi.

Ramadhan Sananta mencetak gol melalui titik penalti saat melawan Persikabo 1973.

Gol Ramadhan Sananta menjadi penentu kemenangan PSM Makassar.

Padahal Ramadhan Sananta masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Persikabo 1973.

Ramadhan Sananta masuk menggantikan Kenzo Nambu di Liga 1.

Kini Ramadhan Sananta telah mencetak 10 gol bersama PSM Makassar.

Gol ke-10 Ramadhan Sananta dicetak saat mengalahkan Persikabo 1973.

Ramadhan Sananta mencetak gol melalui tendangan penalti.

Ini merupakan gol pertama Ramadhan Sananta melalui tendangan penalti.

Dari 10 gol dicetak Ramadhan Sananta, terbanyak saat melawan Persib Bandung.

Ramadhan Sananta mencetak tiga gol ke gawang Persib Bandung.

Tiga gol PSM Makassar dicetak ke gawang Persib Bandung yaitu saat putaran pertama dua gol dan putaran kedua satu gol.