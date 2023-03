Dari Roadshow Talenta Wirausaha BSI, Tri Febrianto: HIPMI Dorong Mahasiswa Jadi Pengusaha

TRIBUN-TIMUR.COM- Ketua Bidang UMKM Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Tri Febrianto Damu mengapresiasi program Talenta Wirausaha BSI.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam roadshow onboarding Talenta Wirausaha BSI 2023 di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Rabu (8/3/2023).

Menurut Tri Febrianto, program Talenta Wirausaha BSI sangat membantu tugas HIPMI.

Sebab HIPMI, kata Tri Febrianto, secara organisasi diberi tugas oleh presiden untuk meningkatkan rasio pengusaha.

“Mustahil kita menjadi negara maju kalau rasio pengusaha kita masih di bawah 4 persen. Sedangkan kita masih di angka 3,9 persen,” kata Tri Febrianto.

Sejalan dengan program Talenta Wirausaha BSI, HIPMI juga menyasar kampus, yang diberi nama HIPMI PT (Perguruan Tinggi).

Tri Febrianto menilai, basis kampus menjadi ranah yang ‘seksi’ untuk memulai segala sesuatu. Termasuk menjadi seorang pengusaha.

HIPMI, melalui HIPMI PT pun mendorong mahasiswa untuk menjadi seorang wirausaha.

“HIPMI mendorong bagaimana mahasiswa tidak semata-mata kuliah, selesai jadi PNS. Tapi bagaimana mahasiswa dorong menjadi pelaku khususnya di UMKM,” jelasnya.

“UMKM menjadi paradoks yang seksi lima tahun belakangan ini. Kalau kita dengar pidato Jokowi, hanya bicara dua saja, digitalisasi dan UMKM,” tambah Tri Febrianto.

Sekadar diketahui, Talenta Wirausaha BSI program inkubator bagi wirausaha muda dan muslimpreneur.

Tujuannya untuk membangun dan meningkatkan kapasitas usahanya, sehingga mampu bersaing di kancah global.

Program ini juga sejalan dengan spirit BSI untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Go Halal, Go Digital dan Go Global.(*)