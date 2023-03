New MG HS Mengaspal di Makassar, Harga Mulai Rp460 Jutaan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - New MG HS resmi mengaspal di Kota Makassar.

Seremonial peluncuran dilakukan di MG Pettarani, Jl AP Pettarani Rabu (8/3/2023).

Hadir dalam peluncuran Area Sales Manager MG Motor Indonesia Dwi Nortanto, dan GM PT Sinar Galesong Automobile (SGA) Main Dealer MG Sulsel dan Sulut Sudarmadji Madani.

New MG HS sebelumnya telah diperkenalkan pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 lalu.

Dwi Nortanto menjelaskan, mobil ini langsung mendapatkan respon positif dari masyarakat Makassar.

Terbukti, saat pameran GM Pettarani di TSM Makassar pada 1 sampai 7 Maret, New MG HS telah mendapatkan 1 SPK.

“Kita mendapat 1 SPK saat pameran meskipun mobilnya belum datang,” jelas Dwi Nortanto, saat ditemui usai peluncuran.

Dirinya menyebut, Makassar memiliki prospek yang sangat tinggi.

Pihaknya pun optimis New MG HS diminati karena harga juga yang terjangkau, yakni mulai Rp 460 jutaan hingga Rp 557 jutaan.

“Kami sangat yakin. Sisa bangaimana New MG HS bisa dikenal terus menerus. Kita ready stok di Makassar,” kata Dwi Nartanto.

Sementara itu, GM PT Sinar Galesong Automobile, Main Dealer MG Sulsel dan Sulut Sudarmadji Madani mengatakan, New MG HS cocok untuk melenial.

Sudarmadji menuturkan, sesuai dengan survei pihaknya, rata-rata customer MG adalah umur 25 sampai 45 tahun.

“Di Makassar sendiri ternyata pemiliknya kebanyakan adalah wanita dan gen melenial juga. Kita memang menyasar melenial,” tuturnya.

Varian Warna

New MG HS terdiri dari tipe Activate, tipe Ignite, dan tipe Magnify dengan empat pilihan warna atraktif.

Mulai dari Metal Ash Grey, Scarlet Red, Black Knight, serta Arctic White.

Mobil ini mengusung empat pilar Beyond Performance, Beyond Design, Beyond Technology, dan Beyond Safety.

Unit ini semakin istimewah dengan standar keamanan New MG HS yang mumpuni.

Bahkan sudah diakui secara global dan mendapatkan Double 5 Star Safety Rating dari ANCAP dan Euro NCAP.(*)