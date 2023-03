Gandeng UMI, BSI Gelar Onboarding Talenta Wirausaha 2023

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menggelar kegiatan Onboarding Talenta Wirausaha (TWB) BSI 2023.

Kegiatan onboarding TWB digelar di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Rabu (8/3/2023).

Onboarding Talenta Wirausaha disiarkan secara langsung melalui YouTube Bank Syariah Indonesia.

Kegiatan ini merupakan program inkubator bagi wirausaha muda dan muslimpreneur untuk membangun dan meningkatkan kapasitas usahanya.

Sehingga mampu bersaing di kancah global.

RCEO BSI Region Makassar, Irvan Satya menjelaskan, program ini sejalan dengan spirit BSI untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Go Halal, Go Digital dan Go Global.

“TWB juga menjadi salah satu wujud komitmen BSI dalam mengembangkan dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah, salah satunya di lingkungan akademisi,” jelasnya.

Dirinya berharap, melalui kegiatan ini dapat menciptakan ekosistem muslimpreneur di lingkungan kampus.

Selain itu, BSI juga ingin mensosialisasikan sekaligus menarik minat para mahasiswa dan enterprenur muda di wilayah Sulawesi Selatan.

Tujuannya untuk berkompetisi sebagai enterprenur pada ajang skala nasional serta mendorong pengembangan sektor UMKM agar bertumbuh, unggul dan berdaya saing global.

Irvan mengatakan, sebagai market leader perbankan syariah di Tanah Air, BSI berinisiatif untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi.

Baik memperkuat kehadiran di kampus, maupun menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

Pemilihan UMI sebagai lokasi onboarding TWB 2023 dilakukan karena sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Sulsel.

UMI dianggap memiliki potensi dan daya tarik yang luar biasa besar sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa.

“Selain itu, UMI memiliki komitmen yang sejalan dengan BSI dalam pengembangan Enterpreneur Community Based,” kata Irvan.



Irvan optimis bahwa para civitas akademika mampu sebagai agen kebaikan dalam pengembangan ekosistem muslimpreneur di wilayah kampus.



Melalui onboarding ini, BSI dapat memberikan kesempapatan berkompetisi yang lebih besar bagi wirausahawan di wilayah Sulawesi Selatan.

Selain itu juga membawa dampak yang positif bagi seluruh pihak dan dapat menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan UMKM di Indonesia.



Wakil Rektor III UMI, Dr Nasrullah Arsyad mengapresiasi gelaran Onboarding Talenta Wirausaha BSI di UMI.

Nasrullah menyebut, jumlah mahasiswa UMI mencapai 26 ribu. Kemudian 910 dosen, tenaga kependidikan 350.

“Kalau ini dimanfaatkan BSI dalam menjalankan talenta wirausaha, yakin dan percaya, ini adalah kekuatan besar,” sebut Nasrullah.