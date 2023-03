Danny Pomanto Ikut Capacity Building di Singapura Bahas Strategi Pemulihan Pasca Pandemi

TRIBUN-TIMUR.COM, SINGAPURA - Kota Makassar menjadi salah satu dari delapan pemerintah daerah di Indonesia yang diusung hadir dalam program Capacity Building oleh Civil Service College (CSC) Singapore, di Singapura.

Delapan Pemda yang diundang antara lain, Bali, Banggai, Banyumas, Banyuwangi.

Medan, Makassar, Mamuju Tengah, Padang Panjang dan Tegal.

Event dengan tema Fostering Recovery and Rebuilding in a Post Pandemic World ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Agendanya berlangsung lima hari, mulai (6-10/3/2023).

Danny mengapresiasi undangan spesial tersebut.

Ia bersyukur bisa menghadiri Program 2nd Rising Fellowship oleh Minister for Education and Minister-in-charge of the Public Service di kantor Ministry of Foreign Affairs Singapura.

Agenda ini fokus pada penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi pemulihan pasca pandemi yang melanda dunia.

"Terima kasih telah mengundang Makassar dalam agenda Capacity Building di Singapura bersama beberapa kepala daerah dan juga menteri-menteri Singapura," kata Danny Pomanto, dalam rilis yang diterima Tribun-Timur.com, Senin, (6/3/2023).

Ia menuturkan sejauh ini kerja sama dengan Singapura terus dilakukan. Bahkan sejak menjabat pada periode pertama.

Menteri Pendidikan Singapura Chan Chun Sing dalam pidatonya mengemukakan, ada banyak rencana kolaborasi yang akan dilakukan dengan Pemerintah Indonesia.

Di antaranya, Pertukaran pelajar, membangun relasi yang kuat antar Universitas di Singapura dan Indonesia

Kemudian membuka peluang investasi di provinsi maupun kabupaten kota.

Pembangunan yang berkelanjutan, hingga ketahanan dan ketangguhan pangan.

"Rencana kerja sama dengan Indonesia seperti pemuda Indonesia dan Singapura mesti saling tahu. Misalnya dengan adanya program pertukaran pelajar," ucapnya.

Diketahui, beberapa tamu undangan lainnya ada dadi Lembaga Administrasi Negara RI (LAN), dan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).

Agenda ini juga merupakan kerja sama antara LAN RI dan Kemendagri RI, Temasek Singapura dan Kemenlu Singapura. (*)