Ruly Adinatha Raih The Best Branch Manager di Toyota Dealer Convention 2023    

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota mengukir prestasi di ajang Toyota Dealer Convention yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center pada 3 Maret 2023.

Gelaran ini merupakan ajang apresiasi atas kinerja terbaik dealer sepanjang tahun 2022 lalu.

Kepala Cabang Kalla Toyota Palu Martadinata Ruly Adinatha berhasil meraih penghargaan prestisius sebagai The Best Branch Manager dalam ajang tersebut.

Ruly Adinatha berhasil menyisihkan 10 nama nominasi Branch Manager yang lolos dari seluruh Indonesia.



Ruly Adinatha mengaku bangga bisa mendapatkan penghargaan Best Branch Manager dan membawa nama Kalla Toyota ke panggung Nasional.

Penghargaan ini merupakan bagian dari targetnya semenjak mendapatkan promosi menjadi Branch Manager pada tahun 2017.



“Alhamdulillahirabbilalamiin, terima kasih kepada Allah SWT, keluarga tercinta dan terima kasih kepada TOP management Kalla Toyota, Bustam selaku Ex OM EAST, Robby Wijaya selaku COO Kalla Toyota dan Hariyadi Kaimudin selaku CEO Kalla Toyota untuk support yang luar biasa, terlebih untuk Tim Cabang Palu Martadinata atas team work, effort dan kolaborasinya,” katanya, via rilis, Minggu (5/3/2023).

Ruly berharap, penghargaan ini tetap melekat di Kalla Toyota.

“Di tahun 2023 ini menargetkan Outlet Of The Year bisa kita rebut kembali seperti yang kita raih di tahun 2020 lalu,” harap Ruly.

Diketahui, total 66 Penghargaan yang berhasil diraih Kalla Toyota di Toyota Dealer Convention 2023.

Diantaranya Outlet Sales Performance (Bronze Trophy) yang diraih oleh Kalla Toyota Alauddin, Gowa dan Palopo.

Outlet Sales Performance (Silver Trophy) yang diraih oleh Kalla Toyota Kendari, Palu Martadinata dan Poso.

Outlet Sales Performance for Beat Activity diraih oleh Kalla Toyota Alauddin, Gowa, Cokroaminoto, Palu Martadinata dan Urip Sumoharjo.

Best Outlet Sales Performance berhasil diraih oleh Kalla Toyota Kendari.



Selanjutnya Outlet After Sales Performance GR (Bronze Trophy) diraih oleh Kalla Toyota Bone, Palu Juanda, Polmas, Poso, Sengkang, Serui, Sidrap dan Tana Toraja.

Best Outlet After Sales Performance GR berhasil diraih oleh Kalla Toyota Serui.

Outlet After Sales Performance GR (Bronze Trophy) diraih oleh Kalla Toyota Kolaka, Palu Martadinata, Pare-pare dan Urip Sumoharjo.

Outlet After Sales Performance BP (Silver Trophy) diraih oleh Kalla Toyota Kendari dan Best Outlet After Sakes Performance BP diraih oleh Kalla Toyota Urip Sumoharjo.

Untuk penghargaaan Outlet After Sales Performance CRt VIN by PPM berhasil diraih oleh 19 cabang Kalla Toyota dan Outlet Performance Trade-in behasil diraih oleh 18 cabang Kalla Toyota.

Serta Special Award for Best Outlet Trade-in diraih oleh Kalla Toyota Tana Toraja.(*)