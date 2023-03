Rencana Perubahan Sistem Kompetisi Liga 1 Musim Depan, Direktur PT LIB: Kita Menunggu

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - PSSI telah menggelar Sarasehan di Hotel Sheraton, Surabaya pada Sabtu (4/3/2023).

Dalam pertemuan dengan klub Liga 1 dan Liga 2 tersebut, dibahas rencana road map sepak bola Indonesia ke depan.

Ada dua usulan sistem kompetisi musim depan yang rencananya berlangsung pada Juli 2023 sampai April 2024.

Pertama, 18 tim Liga 1 akan dibagi menjadi enam grup. Kompetisi akan menjadi tiga putaran.

Putaran pertama dengan double round robin home and away. Putaran kedua dengan single round robin cross beda grup.

Putaran ketiga dibagi dua, delapan besar dengan dibagi lagi menjadi dua grup dengan double round robin.

Sementara 10 tim lainnya akan bertanding dengan single round robin. Tiga tim bakal terdegradasi.

Sistem kedua, rencananya dengan sistem home and away. Yang membedakan empat tim teratas akan bertanding dengan knock out dengan single match.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator Liga Indonesia masih menunggu hasil keputusan akhir dari PSSI.

Namun, apapun keputusannya PT LIB siap melaksanakan.

Hal ini disampaikan oleh Direkrut PT LIB, Munafri Arifuddin saat ditemui usai menyaksikan laga PSM Makassar vs Persis Solo di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (5/3/2023).

"Kita menunggu hasilnya apa diinginkan oleh Federasi (PSSI) yang akan membicarakan lebih detail. Kita tinggal menunggu seperti apa sistem diberikan untuk diselenggarakan LIB," katanya.

Tentu perlu duduk bersama dengan stakeholder terkait untuk membahas usulan perubahan sistem kompetisi.

"Kita baru dengar. Perlu duduk bersama seperti apa sistemnya. Apapun bentuknya itu akan disampaikan, kalau kita diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan kita akan selenggarakan," tegas pria akrab disapa Appi ini.

PT LIB pun akan menyelenggarakan kompetisi sesuai jadwal diberikan. Apalagi, ada agenda politik tahun 2024 sehingga perlu dipertimbangkan semua.



"Jadwal, InsyaAllah. Yang pasti akan membuat simulasi terbaiknya. Apalagi di tahun ini hingga tahun depan ada agenda politik melibatkan banyak orang. Sehingga harus diperhitungkan jaraknya juga," jelasnya. (*)