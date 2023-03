Dirut PSM Makassar Sadikin Aksa Angkat Bicara Hasil Sarasehan Sepak Bola Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Direktur Utama PSM Makassar Sadikin Aksa angkat bicara terkait hasil Sarasehan Sepak Bola Indonesia di Hotel Sheraton, Surabaya pada Sabtu (4/3/2023).

Dalam Sarasehan itu membahas road map sepak bola Indonesia ke depan.

Termasuk jadwal Liga 1 dan Liga 2 musim mendatang.

Rencana Liga 1 musim depan akan dimulai dari Juli 2023 sampai 2024

Ada pula dua usulan sistem kompetisi baru untuk musim mendatang.

Pertama, 18 tim Liga 1 akan dibagi menjadi enam grup. Kompetisi akan menjadi tiga putaran.

Putaran pertama dengan double round robin home and away. Putaran kedua dengan single round robin cross beda grup.

Putaran ketiga dibagi dua, delapan besar dengan dibagi lagi menjadi dua grup dengan double round robin.

Sementara 10 tim lainnya akan bertanding dengan single round robin. Tiga tim bakal terdegradasi.

Sistem kedua, rencananya dengan sistem home and away. Yang membedakan empat tim teratas akan bertanding dengan knock out dengan single match.

Sadikin Aksa menilai, usulan format kompetisi tersebut masih dikaji lebih dalam. Belum ada keputusan resmi.

"Sarasehan belum mengambil keputusan, semua hasil sarasehan harus diperdalam dulu dengan tim PMO," katanya Minggu (5/3/2023).

Pria 45 tahun ini menilai, Sarasehan tersebut sangat positif. Sebab, para klub Liga 1 dan Liga 2 diskusi dengan roadmap sepak bola.

"Intinya PSM Makassar sangat positif tentang Sarasehan ini karena klub Liga 1 dan Liga 2 diajak diskusi oleh PSSI untuk membuat roadmap sepak bola ke depan," ucap Sadikin Aksa. (*)