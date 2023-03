Ahmadi Akil: Inacraft Momen Kebangkitan Pengrajin Pasca Pandemi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus perkenalkan hasil kerajinan tangan hingga makanan khas Sulsel ke kancah dunia.

Pemprov Sulsel ikut serta dalam pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara bertajuk Inacraft 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), DKI Jakarta.

Inacraft berlangsung lima hari, 1-5 Maret 2023. Pameran ini diikuti lebih dari 1.200 tenant pengrajin dari seluruh penjuru Indonesia dan beberapa negara diantaranya, Maroco, Uzbekistan, Nepal.

Pemprov Sulsel mengusung tema besar yakni "From Smart Village to Global Market" dengan sub-temanya "The Authentic South Sulawesi".

Hal ini menandakan lokalitas seni, kerajinan dan budaya Sulsel yang akan didorong untuk menembus pasar internasional.

Produk kerajinan unggulan Sulsel yang dipamerkan, yakni songkok recca berasal dari Bone. Kain sutera asal Wajo dan baju dari kain tope dari Jeneponto serta berbagai hasil karya seni lainnya.

Tak hanya itu, kuliner andalan khas Sulsel turut dipamerkan.

Makanan khas dari Kota Palopo seperti kapurung dan parede, simbole durian.

Wajo dengan lawa ikan danau, lawa udang danau, ikan kering tumbuk, ikan kering bungo, ronto, peppi.

Ada pula kue tradisional yaitu, barongko, beppa pute, bolu peca, katerisalla, dan sebagainya.

Dari Takalar ada sejumlah kue khas seperti bipang dan baruasa.

Kuliner khas Makassar tentunya coto, palubasa, pisang epe, konro dan otak-otak.

Menu khas dari Kabupaten Enrekang berupa sokko pulu mandoti, bundu-bundu ayam, dangke bakar.

Tak lupa sop saudara yang terkenal berasal dari Pangkep.