Resmi! Demokrat Usung Anies Baswedan Lawan PDIP di Pilpres 2024, Anies-AHY Diduetkan

Tiga parpol Koalisi Perubahan sudah resmi mengusung Anies Baswedan untuk bertarung dengan usungan PDIP di Pilpres 2024 mendatang.

Koalisi tersebut telah bulat mendukung Anies, setelah Partai Demokrat melalui Majelis Tinggi Partai meresmikan dukungannya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Hingga kini Ketua Umum PDIP Megawati belum menunjuk siapa sosok yang akan diusung maju bertarung di Pilpres 2024.

Kini muncul pertanyaan, apakah usungan Demokrat menjadi tanda Anies-AHY berpasangan?

"Sudah lengkap gabungan koalisi partai politik untuk membangun perahu Koalisi Perubahan," kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam jumpa pers bersama Anies di kantor DPP Partai Demokrat.

Partai Nasdem dan PKS sebelumnya telah lebih dulu menyampaikan dukungannya secara resmi kepada Anies Baswedan.

Demokrat sesungguhnya juga sudah menyatakan dukungan kepada Anies lewat siaran pers AHY pada 26 Januari 2023 lalu.

Namun, AHY menyebutkan, dukungan kepada Anies kini sudah berkekuatan hukum karena diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai yang memiliki wewenang dalam menetapkan calon presiden yang akan diusung Partai Demokrat.

AHY menuturkan, dukungan kepada Anies diberikan setelah Demokrat melihat begitu banyaknya harapan publik yang menginginkan adanya perubahan dan perbaikan.

Demokrat, kata AHY, akan tetap berada di garis perubahan dan perbaikan serta meyakini bahwa semangat tersebut akan semakin besar.

Ia melanjutkan, setelah mengantongi dukungan resmi dari tiga partai politik, perjuangan Koalisi Perubahan ke depan akan berada di tangan Anies.

"You are the leader, you are the superstar and you will command Koalisi Perubahan ini, sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar, dan seberapa cepat you will lead us all," kata AHY kepada Anies.

