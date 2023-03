Ada Paket Makan Siang Sepuasnya di Best Western, Hanya Rp60 Ribuan

paket makan siang sepuasnya atau all you can eat di Best Western Makassar, yang bisa dinikmati bersama keluarga, rekan bisnis , pekerja kantoran , pasangan dan juga teman.

Makassar, Tribun - Buat Anda pecinta kuliner, hotel Best Western Plus Makassar Beach Hotel menawarkan paket bertajuk Business Lunch.

Program Business Lunch ini berkonsep prasmanan berlaku untuk umum sekaligus tamu hotel yang ingin menikmati santap siang kilat dengan suasana nyaman dan harga terjangkau.

Yakni makan siang sepuasnya atau all you can eat yang bisa dinikmati bersama keluarga, rekan bisnis , pekerja kantoran , pasangan dan juga teman.

Demikian dipaparkan Asst. Sales Manager & Marcom Best Western Winifred Utama dalam rilisnya Kamis (2/3).

"Harganya hanya Rp60 ribu santap siang ala business lunch all you can eat, dengan menu nusantara, western, dan chinesefood di Chill in Resto Best Western Plus Makassar, ujarnya dalam rilis tersebut.

Promo ini berlaku mulai Selasa 28 Februari hingga 22 Maret 2023 mendatang setiap hari Senin - Jumat mulai pukul 12.00 hingga 14.30 Wita setiap harinya.

Business Lunch ini cocok bagi kalangan pebisnis ataupun kantoran yang memiliki waktu terbatas untuk makan siang.

"Selain itu juga ada promo pemesanan 10 pax gratis 1, berlaku kelipatan , dengan melakukan reservasi terlebih dahulu," tutupnya.