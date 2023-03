IOH dan Huawei Tingkatkan Inovasi Bersama SRv6

Makassar, Tribun Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan penyedia solusi TIK global Huawei tentang inovasi bersama SRv6 di ajang Mobile World Congress (MWC) 2023.

Berdasarkan perjanjian tersebut, kedua pihak akan bersama-sama melakukan penelitian dan verifikasi SRv6, sambil juga mempromosikan komersialisasi SRv6 skala besar untuk mempercepat transformasi ke arsitektur jaringan otomatis dan cerdas.

MoU tersebut ditandatanganiDesmond Cheung, Chief Technology Officer IOH, dan Daniel Wu, Director of Huawei Indonesia IOH Account.

Acara penandatanganan juga dihadiri Vikram Sinha, President Director and CEO IOH, Gary Lu, President of Huawei's Network Marketing and Solution Sales Department, Linda Cui, President of Hutchison Global Key Account Dept, dan Long, CEO of Huawei Indonesia Tech Investment.

"Kerja sama antara IOH dan Huawei akan sangat mendorong perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia,” ujar Desmond Cheung

“Kami akan bekerja sama untuk menyediakan layanan jaringan berkualitas lebih tinggi dengan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui konvergensi jaringan IP, konvergensi arsitektur jaringan, dan pengoptimalan arsitektur jaringan,” tambahnya.

Sementara itu, Gary Lu dari Huawei menekankan pemimpin teknologi global itu akan terus berinovasi dan mendorong batas.

Huawei akan membantu IOH membuat terobosan dalam aplikasi SRv6 dan memberikan layanan komunikasi yang lebih beragam bagi pengguna lokal. (Rud)