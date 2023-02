Hasnawi Haris Sambut Rombongan UNMUS Merauke Belajar Kampus Merdeka di UNM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pimpinan Universitas Musamus (UNMUS) Merauke bertandang ke Universitas Negeri Makassar (UNM) dalam rangka benchmarking dengan tim Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di ruang rapat pimpinan lantai 6 Gedung Pinisi UNM, Selasa, (28/2/2023).

Kedatangan pimpinan UNMUS disambut langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I) Prof Hasnawi Haris bersama dengan tim MBKM UNM.

"Saya ucapkan selamat datang di Makassar. Ini adalah kunjungan saudara. Saya ingin katakan begini, UNM dan UNMUS punya DNA yang sama. Beberapa alumni kami juga banyak diberi ruang untuk bekerja di kampus begitupun sebaliknya," kata Prof Hasnawi Haris.

Lebih lanjut, Guru Besar Ilmu Hukum ini memaparkan, kehadiran UNMUS yang jauh-jauh terbang ke Makassar menjadi entitas sebagai bentuk keseriusan untuk dapat saling berbagi terkait MBKM.

Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dua periode ini menjelaskan, saat ini seluruh perguruan tinggi dituntut untuk ber-MBKM agar bisa meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kampus.

Salah satu yang saat ini terlaksana, yakni kurikum yang mendukung MBKM semua prodi.

“Beruntungnya, selama ini rektor UNM begitu mensupport kita untuk ber-MBKM. Terlebih, saat ini potret kinerja perguruan tinggi diukur dari IKU,” pungkasnya.

Ketua rombongan UNMUS yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi (WR I) Dr. Maria Herdjiono menjelaskan maksud kedatangannya untuk belajar bersama terkait pengelolaan MBKM yang berlangsung di UNM.

“Kami baru saja terbentuk pusat studi MBKM. Hari ini kami siap mendengarkan, semoga bisa mendapat manfaat dan membantu pengembangan MBKM UNMUS,” harapnya.

Sejumlah agenda benchmarking yang ingin dipelajari bersama, seperti tata kelola MBKM, sistem penjaminan mutu MBKM, sistem informasi manajemen MBKM dan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, didamping oleh anggota MBKM, Dr Khaeruddin selaku Ketua MBKM UNM dan Dr Sultan selaku Sekretaris MBKM yang berkesempatan memaparkan sejumlah pencapaian dan langkah yang terlah dilakukan UNM selama ini.

Selain WR I UNMUS , sejumlah tim MBKM UNMUS yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, seperti Sekretaris LPPPM, Jeni Paresa, M.T., dan Muhammad Hasbi selaku Koordinator MBKM UNMUS. (*)