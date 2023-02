Sulsel Ikut Indonesia’s FOLU Net Sink, Misi Tekan Angka Emisi Hutan di 2030

Suasana Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Baruga Karaeng Patingalloang, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (27/2/2023).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melanjutkan sosialisasi sub nasional Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Baruga Karaeng Patingalloang, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (27/2/2023).

Tahun 2023, KLHK menargetkan 22 provinsi yang akan di sosialisasikan.

Sebelumnya, KLHK sudah mampir di 12 provinsi pada tahun 2022.

Diketahui, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan suatu kondisi dimana tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan sektor tersebut pada tahun 2030.

Sektor kehutanan memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Yakni berkontribusi sekitar 60 persen dalam pemenuhan target netral karbon atau net-zero emission.

Menteri LHK telah menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Dr Ruandha Agung Sugardiman menyebut ada 3 aksi dalam pengurangan emisi

"Ada tiga aksi dalam pengurangan emisi. Pertama aksi mempertahankan hutan-hutan kita dan aksi menambah hutan kita," jelas Dr Ruandha.

Selain itu, pencegahan deforestasi juga dilakukan untuk menekan terjadinya kebakaran hutan

"Penurunan emisi itu dilakukan dengan kita mengurangi deforestasi. kita bikin seminimal mungkin, kemudian kita jaga tidak terjadi lagi kebakaran hutan," kata Dr Ruandha

Upaya lainnya yang dinilai berdampak signifikan dengan membangun hutan-hutan kecil

Dalam menjaga kondisi hutan, Dr Ruandha menekankan upaya patroli dan penegakan hukum.

"Ketiga yang harus diimplementasikan di daerah adalah dengan peningkatan cadangan karbon," lanjutnya