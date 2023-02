Literasi Kebencanaan Bagi Anak-Anak

Oleh: Rusdin Tompo

(Pegiat Sekolah Ramah Anak dan Koordinator Perkumpulan Penulis Indonesia Satupena Provinsi Sulawesi Selatan)

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam setiap kebencanaan, anak-anaklah yang paling terdampak.

Mereka bisa kehilangan ruang bermain, tak mendapat akses pendidikan memadai, rentan terhadap paparan penyakit, berpotensi mengalami perlakuan salah dan kemungkinan trauma.

Karena itu, anak-anak korban bencana ini termasuk dalam kategori hidup dalam situasi darurat sehingga membutuhkan perlindungan khusus.

Diperlukan penanganan yang cepat dan segera, bantuan psikososial, jaminan rasa aman serta berbagai tindakan pencegahan demi tetap terpenuhinya tumbuh kembang dan hak-hak anak bersangkutan.

Bangun Kesadaran Kritis

Sejatinya, regulasi terkait perlindungan anak dalam situasi kebencanaan, sudah tersedia.

Di antaranya, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan PP No 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Dalam peraturan perundangan-undangan ini, jelas disebutkan tujuan, kategori dan tindakan yang mesti dilakukan pemerintah pusat dan daerah, juga lembaga negara lain, untuk menyelamatkan anak-anak.

Regulasi ini merupakan landasan operasional bagi institusi yang memiliki tupoksi yang beririsan dengan perlindungan anak.

Mereka harus bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam mencari model dan membuat tools terkait penanganan anak-anak dalam situasi kebencanaan demi kepentingan terbaik anak.

Selain itu, dibutuhkan pendekatan lain agar terbangun kesadaran kritis pada anak-anak sejak dini.

Anak-anak perlu diberikan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran tentang macam-macam bencana, penyebab dan akibatnya.

Anak-anak mesti mulai mengenali dan dibuka wawasannya tentang gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir/banjir bandang, angin puting beliung, gelombang pasang dan badai, serta kekeringan.