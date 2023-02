Februari Sempurna PSM Makassar, 5 Laga Disapu Bersih dengan Kemenangan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PSM Makassar mencatatkan hasil sempurna di Februari 2023.

PSM Makassar menjalani lima pertandingan, semuanya disapu bersih dengan kemenangan.

PSM Makassar menang tipis 1-0 saat lawan Arema FC di Stadion PTIK, DKI Jakarta, Sabtu (4/2/2023).

Kemudian menumbangkan PS Barito Putera 4-1 di Stadion BJ Habibie, Parepare pada Kamis (9/4/2023).

Lalu permalukan Persib Bandung dengan skor 1-2 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/2/2023).

Menang 2-1 dari Persik Kediri di Stadion BJ Habibie, Minggu (19/2/2023).

Terakhir, mengalahkan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Jumat (24/2/2023).

Baca juga: Lawan PSM Makassar: Dewa United Berangkat ke Makassar Siang Ini, Besok Pagi ke Parepare

Hasil positif diraih ini membuat klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) bercokol di puncak klasemen.

Pimpin klasemen dengan 56 poin, selisih empat poin dari Persib Bandung di peringkat dua dan lima poin dari Persija Jakarta di urutan tiga.

Pencapaian PSM Makassar kian sempurna dengan prestasi individu diraih oleh pemain dan pelatih.

Pluim, Yance, Ramadhan Sananta serta Yuran Fernandes masuk nominasi sebelas pemain terbaik di beberapa pekan pada laga yang dilakoni di bulan Februari.

Kemudian Pluim jadi best player pekan ke-23, Yance Sayuri meraih best goal of the week pekan ke-24.

Bernardo Tavares raih dua kali best coach yakni pekan ke-24 dan pekan ke-26.

Pertandingan di bulan Maret kini menanti PSM Makassar. Maret menjadi bulan krusial, karena bisa jadi penentu juara Liga 1.