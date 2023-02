Puncak HUT ke-50 Bosowa Corporindo, Subha Aksa: Terima Kasih Karyawan dan Purna Bakti

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Puncak rangkaian kegiatan HUT ke-50 Bosowa Corporindo digelar di Mal Phinisi Point, Jl Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar Minggu (26/2/2023).

Hadir langsung Founder Bosowa, Aksa Mahmud dan istri Ramlah Aksa. CEO Bosowa, Subhan Aksa beserta jajaran direksi, Melinda Aksa dan Atira Aksa.

Serta para karyawan dan purna bakti Bosowa.

Berbagai kegiatan meramaikan puncak HUT ke-50 Bosowa Corporindo.

Seperti, Got Talent Finalis, kegiatan donor darah, pengumuman hasil lomba mewarnai, bad both, seminar parenting serta penampilan dari The Dance Company.

CEO Bosowa Corporindo, Subhan Aksa mengatakan, acara yang digelar hari ini memang bertema dari karyawan untuk karyawan.

Ia menyampaikan rasa syukur karena seluruh karyawan dan keluarga serta purna bakti bisa berkumpul bersama.

"Hari ini kita sangat bersyukur, karena seluruh karyawan dan keluarga dapat hadir di acara HUT ke-50," katanya saat memberikan sambutan.

Selain itu, acara ini didedikasikan untuk seluruh keluarga karyawan Bosowa, karena telah mengizinkan para Suami, Istri, Bapak, Ibu atau anak-anak bekerja untuk Bosowa.

"Jadi acara hari ini sebenarnya bukan hanya untuk karyawan tapi untuk seluruh keluarga karyawan Bosowa," ucap pria hobi reli ini.

"Saya rasa ini ajang untuk saling mengenal seluruh perusahan apa saja yang ada di dalam grup Bosowa untuk kita ketahui bersama-sama dan kita bangga apa yang dicapai oleh Bosowa selama 50 tahun ini," ucap Subhan.

Tak lupa Subhan sampaikan, Bosowa di usia 50 tahun memasuki era baru, karena memulai dengan perubahan logo Bosowa.

"Logo baru ini akan menjadi kebanggaan seluruh perusahaan yang ada di grup Bosowa," ucap pria kelahiran 11 Oktober 1986 ini.

Hari ini merupakan hari terakhir rangkaian HUT ke-50 Bosowa yang dilaksanakan di Makassar.