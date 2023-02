PSM UMB Choirmorphosis 13 Sukses Gelar Konser Sparkle

TRIBUN-TIMUR.COM -- Lagu "Can't Help Falling In Love" mengalun merdu.

Harmonisasi suara yang terjalin indah dari suara sopran, alto, tenor dan bass menjadi satu kesatuan utuh yang memikat hati, membuat penonton bersorak dan bertepuk tangan riuh.

Lagu ini merupakan lagu pembuka dari "Konser Sparkle" persembahan Paduan Suara Mahasiswa Universitas Mercu Buana (PSM UMB) Jakarta, yang diselenggarakan di Auditorium Goethe Institut Jakarta, di Menteng Jakarta Pusat, pada Sabtu (25/2).

Menurut Ketua Panitia Pelaksana Shafa Inaya Andita, konser ini sendiri memilih tema sparkle yang memiliki makna sinar yang bersumber dari titik-titik kecil cara yang merepresentasikan para choirister berhasil bangkit dan bersinar dari kegelapan.

Dipandu oleh Conductor berpengalaman Amilio Fahlevi dan pianist Randy, menampilkan sebanyak 50 chorister pria dan wanita.

PSM UMB ini merupakan unit kegiatan mahasiswa di lingkungan UMB, yang bertujuan mengembangkan bakat para mahasiswa/i dalam dunia tarik suara berkelompok.

Menurut Pembina PSM UMB, DR. Erna Sofriana Imaningsih, S.E, M.Si, dalam sambutannya mengatakan, sejak pandemi Covid 19 yang melanda negeri ini, PSM UMB memang tidak pernah lagi tampil pada lewat konser atau mengisi event event penting.

Namun tetap berkreasi secara virtual.

"Alhamdulillah tahun ini PSM UMB kembali dapat tampil dengan penampilan yang segar karena diisi angkatan yang baru, bernama Choirmorphosis 13. Saya mengapresiasi semangat dan kerja keras para anggota padus, panitia, tim pembina dan pelatih yang telah menggelar konser pada malam ini," kata DR. Erna bersemangat.

Ada 14 lagu yang ditampilkan dalam 3 segmen.

Selain lagu pertama di atas, berturut-turut lagu yang dinyanyikan pada segmen pertama; From This Moment, You Are The Love of My Live, Through The Eyes of Love, Summer Nigth.

Segmen kedua: Dajte Dajte, Nun ruhen alle Walder, Goin' Home, Sisi Ni Moja, dan segmen ketiha dipersembahkan lagu lagu daerah; Hela Rotan, Lancang Kuning, Wak Wak Gung, Bungong Jeumpa dan lagu pamungkas milik Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

Yang menarik adalah lagu Summer Nigth yang dibawakan dengan gaya teaterikal mengundang tepukan riuh penonton.

Juga lagu lagu daerah ditampilkan dengan unik lengkap gerak dan tari. Secara keseluruhan konser ini terbilang sukses dan berhasil membuat tiket ludes.

Para anggota padus yang tampil adalah. Sopran: Aufa, Sesil, Balqis, Ratna, Refami, Vara, Sefi, Ara, Cindy, Helga, Abel, Shanda, Naya, Asrya, Fanni, Jessica, Mutiara, Sarah, Silva, Greselda, Jihan, dan Lidia.

Alto; Dewi, Isma, Nida, Ami, Sekar, Tiara, Adilah, Astuty, Bunga, Ulya, Annisa, Dini, Kesyana, Sulastri, Tesalonika, Nayla.

Tenor; James, Lio, Evenjel, Sukma, Rangga, dan Yosua. Sumentara Bass ada Adrian Alvi, Galuh, Adit, Ario, Excel, Reza, Abraham dan Romeo Wong.

Menurut Anggi Sugiarti, salah satu penonton mengapresiasi dan memuji kehebatan PSM UMB, "Bukan tidak mungkinkan akan sukses di skala Internasional. Semoga," kata Anggi yakin dan bangga.*