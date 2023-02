Harga Beras Naik di Pasar Induk Minasa Maupa, Pemkab Gowa Langsung Operasi Pasar di 2 Kecamatan

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Gowa melaksanakan operasi pasar.

Pasar murah ini digelar menyusul kenaikan harga beras di Pasar Induk Minasa Maupa mengalami kenaikan harga.

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Industri, Kamsina mengatakan upaya-upaya taktis terus dilakukan oleh Pemkab Gowa agar dapat menekan harga beras utamanya di Gowa.

Operasi pasar kali ini berlangsung di dua lokasi, yaitu Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Pallangga, Jumat (24/2/2023).

"Operasi pasar ini kami bekerjasama dengan Bulog dan dilakukan atas perintah Bapak Bupati Gowa, agar masyarakat tidak bertambah keresahannya akibat harga beras yang naik," ujarnya, Sabtu (25/2/2023).

Dia mengaku pihaknya akan terus melakukan operasi pasar hingga harga beras di pasaran menurun di angka yang telah ditetapkan.

Ia menyebutkan, sebanyak 4 ton distribusikan.

"Masing - masing kecamatan mendapat 2 ton dan sudah dikemas per 5 kilogram. Kalau di pasar jual Rp 13 ribu, kita jual Rp 9.000. Jadi per kemasan Rp 45 ribu. Untuk beras medium," ujar Sekda Gowa ini.

Kamsina menerangkan persediaan di gudang Bulog Gowa cukup hingga panen berikutnya di bulan Maret.

"Cukup. Kalau sekarang beritanya agak kurang, mungkin karena beberapa minggu terakhir ini cuaca cukup ekstrim. Jadi aktivitas penggilingan gabah juga agak terhambat. Tapi InsyaAllah cukup," ucapnya.

Salah seorang warga di Kecamatan Pallangga yang ikut membeli beras, Andriani, mengaku merasa terbantu dengan adanya operasi pasar yang dilakukan oleh Pemkab Gowa.

Menurutnya, lonjakan harga yang terjadi dirasa cukup mengkhawatirkan apabila terus berlanjut hingga bulan Ramadhan.

"Dari Rp 8.000 per kilo. Jadi 13 ribu. Ada operasi pasar kita dikasih Rp 9.000 sudah Alhamdulillah. Ada selisih Rp 4.000. Bisa lagi untuk yang lain. Apalagi ini sudah mau puasa," katanya.

Untuk diketahui, Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pelaku usaha penggilingan padi telah menyepakati harga pembelian gabah dan beras jelang masa panen raya bulan Maret 2023.

Untuk Harga Eceren Tertinggi (HET) Gabah Kering Panen (GKP) Tingkat Petani 4.550 rupiah per kilogram. Kemudian GKP Tingkat Penggilingan 4.650 rupiah per kilogram dan Gabah Kering Giling (GKG) Tingkat Penggilingan 5.700 rupiah per kilogram.

Sementara Beras Medium di Gudang Perum Bulog dihargai Rp 9.000 per kilogram.(*)

Laporan Wartawan TribunGowa.com, Sayyid Zulfadli