Make Over Hadirkan Makeup Class By Bubah Alfian di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Make up Artist (MUA) profesional Bubah Alfian kembali memberikan tips mengaplikasikan gaya riasan lewat acara Make up class bersama The Great Entertainment di Hotel Swissbell Makassar, Senin (20/2).

Kali ini, Bubah mengangkat tema Flawles and Bold, gaya riasan yang bisa membuat wanita terlihat glamor dan mengintimidasi.

Bubah menekankan dua poin penting dalam gaya riasan ini yakni mata dan bibir.

Pada kesempatan itu, Bubah juga menjelaskan poin-poin penting dalam mengaplikasikan gaya riasan bold ini.

Bubah pun menjelaskan bagaimana membuat makeup yang tebal namun tidak kelihatan norak.

Pada Beauty Class ini, Bubah juga semangat dalam sesi tanya jawab.

Kegiatan ini juga disupport oleh Brand Make up ternama Make Over.

Make over adalah produk lokal terbaik di Indonesia dengan line up yang telah bersaing dengan produk international dan juga telah diakui oleh banyak MUA di Indonesia.

Make Over juga membuka booth didalam kegiatan ini agar memudahkan peserta acara yang ingin berbelanja makeup dapat langsung mendatangi booth yang tersedia.

Adapun promo yang diberikan yaitu diskon on the spot hingga 30 persen dan terdapat voucher diskon 20 persen yang dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya di Independent Store Make Over di Mal Ratu Indah Makassar.