Java Jive, The Dance Company, hingga Sukma KDI Bakal Meriahkan Rangkaian HUT ke-50 Bosowa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Bosowa Corporindo bakal digelar di Phinisi Point (PiPo) Makassar selama tiga hari, Jumat-Minggu (24-26/2/2023).

Berbagai agenda pun telah disiapkan panitia HUT, mulai Launching New Logo, Bosowa Expo, hingga hiburan.

Adapun agenda lengkapnya berdasarkan undangan yang diterima Tribun-Timur.com dimulai dari Jumat (24/2/2023).

Meliputi Ceremonial 50th Bosowa Anniversary, Launching New Logo, Visi Misi, Seragam Kerja Baru, Opening Bosowa Expo, Donasi Buku dan Hiburan.

Untuk hiburan, bakal diisi oleh Java Jive, Sukma KDI dan Bosowa Band.

Agenda selanjutnya Sabtu (25/2/2023) meliputi Bosowa Expo, Aneka Lomba (Bosowa Got Talent dan Mewarnai), Donor Darah, Donasi Buku, Bosowa Berbagi dan Hiburan.

Hiburan di hari kedua bakal diisi oleh Dongeng Kak Heru, Rainbow Head, dan Fandi.

Terakhir pada Minggu (26/2/2023) meliputi Bosowa Expo, Penampilan 3 best Bosowa Got Talent, Pengumunan Pemenang Aneka Lomba (Bosowa Got Talent, Mewarnai, Best Booth, Virtual Run 50K).

Ada juga Doorprize, Grandprize, Games dan Quiz, Seminar Parenting, Donor Darah, Donasi Buku, Bosowa Berbagi, Vaksin Booster dan Hiburan.

Menariknya di hiburan hari terakhir bakal diisi The Dance Company, Dongeng Kak Heru, Bulu Ayam, serta Sharen Idol.

Diketahui, sebelumnya Bosowa telah menggelar doa dan tauziah di Novotel Grand Shayla Makassar, Rabu (22/2/2023).