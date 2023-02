Laboratorium Hukum Kasus Ferdy Sambo

Oleh: Fadli Andi Natsif

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Res Judicata Pro Veritate Habetur. Asas ini memberikan penguatan legitimasi terhadap hasil akhir proses hukum di pengadilan.

Berupa putusan yang ditetapkan seorang hakim dalam sebuah perkara. Putusan hakim harus dianggap benar sepanjang belum ada putusan hakim yang lebih tinggi menganulirnya.

Sampai adanya putusan yang mengkikat (inkracht) dan harus dilaksanakan.

Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menganulir putusan hakim tersebut.

Berdasarkan berita dari berbagai media, drama proses hukum kasus tembak menembak sesama polisi yang terjadi awal Juli 2022 (Kasus Ferdy Sambo), kurang lebih tujuh bulan akhirnya drama proses hukum tahap pertama ini selesai.

Kelima orang yang terlibat dalam kasus Ferdy Sambo, yang menyebabkan kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir Y), sudah divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dengan putusan hukum yang bervariasi kepada kelima orang yang terkait Kasus Ferdy Sambo, dapat menjadi laboratorium hukum bagi mereka yang ingin mengetahui proses penyelesaian kasus hukum terkhusus kasus hukum pidana.

Uraian tulisan ini tidak bermaksud menarasikan kembali kronologi masing-masing peran aktor yang terlibat dalam Kasus Ferdy Sambo, yang telah divonis oleh hakim.

Baca juga: Sepanjang Jalan Genangan

Saya katakan ini masih merupakan episode pertama “drama” penyelesaian kasus Ferdy Sambo, karena ada kemungkinan upaya hukum selanjutnya (upaya banding) akan ditempuh para pihak terhadap putusan hakim tersebut.

Baik dari pihak Kejaksaan sebagai penuntut mau pun pihak pelaku yang menerima vonis hukuman.

Paling tidak ada tiga poin pembelajaran hukum yang dapat diurai dalam kasus Ferdy Sambo. Pertama, tuntutan Jaksa terhadap kelima orang yang terlibat kasus sangat variatif.

Bagi orang yang awam terhadap hukum (the man on the street), yang oleh van Apeldoorn disitilahkan sebagai De Ontwikkeide Leek, mereka hanya melihat seperti apa yang termuat dalam undang-undang dan cenderung berpersepsi negatif atau buruk terhadap hukum.

Mungkin dipikiran mereka mengatakan mengapa terhadap kasus Ferdy Sambo, yang nyata-nyata terlibat dalam kasus kematian Brigadir Y, dituntut berbeda beda.